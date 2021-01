Trængsel bag skærmene: Gymnasiet holdt online-orienteringsaften

NEXT Vestskoven Gymnasium flyttede i år orienteringsaftenen ind på YouTube på grund af corona-restriktionerne, og det viste sig at være en god idé. I hvert fald endte næste 600 med at følge med bag skærmene, da rektor Trine Ladekarl Nellemann sammen med gymnasiets undervisere og elever online fortalte alt om at gå på gymnasiet.

"Vi ville selvfølgelig helst have inviteret de unge og deres forældre fysisk ind på vores gymnasium. Det ville jo have været den første orienteringsaften på vores nybygggede gymnasium. Men vi er glade for, at det alligevel kunne lade sig gøre at give de uddannelsessøgende et indblik i, hvad vi står for her på gymnasiet", fortæller Trine Ladekarl Nellemann.