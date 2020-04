Torvet Skomager i nye lokaler - nu også sko for herrerne

Torvet Skomager er flyttet ind i Skoringens gamle lokaler. "Der har altid været skoforretning her, og det skal der blive ved med at være", siger Mahmut Eker

Butikkens åbning blev modtaget af de mange trofaste kunder, som skulle ind og hilse på og ønske tillykke. "Men du får ikke et kram - det jo corona-tider! Det må du have til gode!", lød det fra en af de trofaste kunder.

"Jeg er født og opvokset i Albertslund, og jeg kan altid huske, at der har været en skoforretning på den her adresse. Så da Skoringen lukkede, var det naturligt for mig at rykke ind i lokalerne. Her skal blive ved med at være en skoforretning", siger Mahmut Eker. Der er udlært i skobranchen.