Topchef i Albertslund skal sikre god ledelse i det offentlige

"Jette Runchel er en engageret og dygtig topleder. Derfor er jeg glad for, at hun vil være med til at sætte ledelse øverst på dagsordenen i den offentlige sektor. God ledelse kræver lydhørhed og engagement over for medarbejderne, så vi står sammen om en stærk offentlig sektor, der yder en god service over for danskerne", siger skatteminister Morten Bødskov (S).

"At blive udpeget som ny ledelsesambassadør er en god mulighed for at være med til at sætte fokus på vigtige debatter om offentlig ledelse, som for eksempel hvordan man bedriver ledelse i en politisk ledet organisation, og hvad der skal til for at skabe sammenhæng i ledelseskæden - hele vejen fra borgmesteren og byrådet til frontlinjelederen. Jeg glæder mig til at mødes med ledere i alle dele af den offentlige sektor og drøfte, hvordan vi sammen kan gøre offentlig ledelse endnu bedre - også på tværs. Jeg ser frem til en spændende tid som ledelsesambassadør og til at bidrage med mine erfaringer i den offentlige debat og i dialogen med lederne", siger Jette Runchel.