Toftekærhallen står ikke umiddelbart foran en nedrivning

I et læserbrev i AP fremgår det, at Toftekærhallen skal rives ned. Men det er der ikke truffet beslutning om, lyder det fra to politikere

Albertslund Posten - 13. oktober 2020 kl. 09:22 Af Jørgen Brieghel

"Det er en trist nyhed, at Toftekærhallen snart skal rives ned. Hallen indeholder fire badmintonbaner, men bruges også til meget andet. Fint med en ny opvisningshal på stadion, men hvorfor må der ikke være sportsaktiviteter i andre haller? Hvorfor centralisere det meste på stadion? Toftekærhallen har virkeligt mange brugere. Det er et specielt rart sted, fordi det indeholder en "kantine", hvor de udøvende mødes over en kop kaffe før og efter sportsaktiviteten. I kantinen på stadion kommer der folk fra mange hold, hvilket gør det svært at sidde sammen med den fra ens eget hold. Modsat er det i Toftekærhallens kantine. Her kan man lave sin egen kaffe mm. Det er bare hyggeligt!!"

Sådan skrev en af brugerne, Erik Kristensen i et opslag på Facebook, og i dag er hans læserbrev bragt på vores netavis.

Undren Hans udmelding har imidlertid vakt undren. Således skrev kommunalbestyrelsesmedlem for SF, Leif Pedersen i en kommentar, at: "Jeg ved at der har været tanker fremme om, at hallen skulle nedlægges, men jeg husker ikke der ligger en endelig beslutning på det. SF har hele tiden ment at den nye hal skulle være et supplement til kapaciteten."

Nu er Susanne Storm Lind, formand for Folkeoplysningsudvalget og Jørn Jensby, formand for Idrætsrådet fremme med en kommentar til Erik Kristensen, og her understreger de, at der ingen beslutning er truffet om hallens fremtid. De skriver i deres indlæg:

Ikke foran udfasning "Ved beslutningen om etablering af den 3. hal på stadion var det formodningen at Toftekærhallen skulle udfases, når det samlede Stadionkompleks med 3 haller stod færdig.

På det tidspunkt var det umuligt at forudse den byudvikling, som vi nu er vidne til, med en befolkningstilvækst på 10.000 - 15.000 nye borgere i de kommende år.

Kommunalbestyrelsen har derfor i den netop indgåede budgetaftale bestilt en analyse af behovet for idrætsfaciliteter i de kommende 10 - 15 år.

Der er således ikke - på nuværende tidspunkt - taget politisk stilling til Toftekærhallens fremtid.

Omfanget af byens samlede idrætsfaciliteter fremover vil blive besluttet på baggrund af den nævnte analyse, når den foreligger.

Så Toftekærhallen står ikke umiddelbart foran en udfasning."