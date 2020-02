Så slibes der knive. Janus Schmidt og Oskar Andersen har slået det mobile værksted op i Svanens Kvarter. Foto: Finn Due Larsen.

To unge venner fik en idé: Lad os blive skærslippere

Janus og Oskar, 19 og 20, har genoplivet et gammelt fag og startet egen virksomhed

Albertslund Posten - 01. februar 2020

"Jeg sliber knive, jeg sliber sakse - jeg sliber solskin og dagligt brød..."

Mange kan nynne med på den gamle melodi, "Den gamle skærslippers forårssang". Om skærsliberen, der gik fra hus til hus og tilbød at slibe folks køkkenknive, sakse og hvad de ellers måtte have liggende af skarpe genstande.

I dag er skærsliberen som han var kendt engang som omrejsende forretning et uddødende fag. Man kan i firmaer som H. W. Larsen godt få slebet knive, men jobbet i den skikkelse det var kendt tidligere, er nærmest helt væk. Eller? Ikke helt, faktisk.

For det kan godt være, at Janus Schmidt, 19, og Oskar Andersen, 20, er for unge til at huske nogen skærsliber - eller sangen om ham for den sags skyld. Men det har ikke afholdt de to unge fra at starte deres egen virksomhed.

Under navnet "Knivskarp KBH" har de oprettet et slags "mobilt værksted", som de kører rundt med og slår op på stedet. Med maskiner og værktøjer slibes så knive, sakse, og hvad der ellers måtte være, hos både private og firmaer. Men de ringer ikke på folks døre, og traver ikke, som i den gamle sang, bare rundt på landevejene, forklarer de:

"Det foregår meget via Facebook, hvor man så kan bestille os til at komme", siger Oskar Andersen.

De beretter om en flyvende start:

"Det er gået over al forventning. Det har vist sig, at der var et stort marked, det var primært forældre og ældre der havde det behov", siger Janus Schmidt.

"De havde nogle knive, der var forfærdeligt sløve, og det havde de ikke rigtigt tænkt over."

De to unge ramte tilsyneladende noget folk kunne bruge:

"Vi har selv strøm med, og så får de lavet det med det samme", siger Oskar Andersen.

"Da jeg var barn..."

En og anden kunne måske undre sig over, hvad der får to unge til at kaste sig over et så gammelt fag.

Janus fortæller, at det var hans familie der satte dem i gang:

"Vi gik på Rødovre Gymnasium sammen, hvor vi havde erhvervsøkonomi, og vi snakkede om at det kunne være fedt at starte noget der var vores eget. Jeg har en fætter der sliber og polerer ski, og så snakkede vi om det her med om ikke folk har mange sløve knive liggende. Så sagde min mor: Da jeg var barn, var der skærslibere, der gik rundt, men det er helt uddødt nu. Så tænkte vi: Lad os prøve det af."

Med en lærer som sparringspartner, lidt rådgivning på slibning, nogle gode venner der også var selvstændige og lidt hjælp fra Google, gik de i gang.

Hvis man nu skulle finde på at spørge de to unge, om ikke strygestål er godt nok til sløve knive, kommer svaret straks:

"Den er god til at holde knivene vedlige, men en gang hver tredje måned skal de slibes. Strygestål er mest for at rette ægget op, den har ikke en slibe-funktion", siger Janus Schmidt.

Siden har de to venner slebet både knive, økser og hækkesakse. Den flyvende start gjorde, at de kunne investere i bedre udstyr til det mobile værksted.

Indtil videre er det en forretning ved siden af studier og arbejde, men de håber at kunne nå frem til at arbejde på fuldtid:

"Vi lægger mange timer i det, og vi har en følelse af at vi godt kan nå dertil", siger Oskar Andersen.

"Målet er hele tiden at lære. Det har været en læringsproces indtil nu. Nu kan vi sidde sammen i en bil og tjene nogle penge, og så kan vi selv lave regnestykket."