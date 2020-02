Foto: THOMAS OLSEN

To bilister sigtede: Over for rødt og spritkørsel uden kørekort

61-årig og 38-årig mand blev sigtede med fem timers mellemrum

Albertslund Posten - 21. februar 2020 kl. 08:34 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mandlige bilister fik onsdag hver en alvorlig snak med politiet, efter at være kommet galt afsted i trafikken i Albertslund.

Ved 7.20-tiden om morgenen blev en politipatrulje sendt til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Herstedvestervej. En 61-årig mandlig bilist skulle ifølge politiets døgnrapport svinge til venstre i et lyskryds, men blev påkørt af en modkørende, 47-årig mandlig lastbilchauffør.

Ingen kom til skade under uheldet, og den 47-årige blev sigtet for at køre over rødt lyst. Han erkendte i øjeblikket, oplyser politiet.

Lidt over fem timer tidligere, ved 2-tiden om natten, havde en politipatrulje stoppet en 38-årig mandlig bilist på Kærmosevej.

Manden havde ikke kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han nægtede i øjeblikket, oplyser politiiet.

Han blev desuden skønnet alkoholpåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for spirituskørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Ifølge politiet erkendte han her forholdet.