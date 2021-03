Til daglig tester de biler - tirsdag blev der testet for corona

Her kan du blive testet

Ud over denne særlige kampagne-testning, er det muligt for alle at blive testet rundt omkring i regionen.

Udover kampagnen er der mange muligheder for at blive testet.



I Albertslund er der et kviktestcenter i MusikTeatrets Foyer, som er åbent alle dage 8-20 i hele marts måned. Her er den nye testmetode med kort pind taget i brug.



Regionen har faste testcentre med PCR-test (husk tidsbestilling) i:



Ballerup COVID-19 teststed

Energivej 50, Ballerup

Åbningstid: Alle dage fra kl. 07 – 22



Taastrup COVID-19 teststed

Taastrupgårdsvej 28, Taastrup

Åbningstid: Alle dage fra 07 - 22



Valby COVID-19 teststed

Torveporten 1, Valby

Indgang for gående fra Gammel Køgelandevej. Her er også cykelparkering. Indkørsel og parkering for biler via Værkstedsvej 56.

Åbningstid: Alle dage fra kl. 07 - 22