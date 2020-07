Se billedserie "Vi må tale noget mere om, hvad der er et rimeligt arbejdsliv, så tilværelsen kan hænge sammen?, siger Irene Scharbau, der bor med sin familie i Vallensbæk. Foto: Pressefoto

Tidligere AP-journalist skriver roman om det stressede liv

Journalist Irene Scharbau debuterer med romanen MAX

"Jeg har tit undret mig over, hvorfor trangen til at arbejde er stærkere end lysten til at passe på helbredet. Alt for mange bliver syge af stress", siger journalist Irene Scharbau, der i sine yngre år var journalist på Albertslund Posten.

Hun udgiver i august sin første roman MAX om to slidere, stress og identitetstab.

"Jeg har selv løbet for hurtigt. Set tiden forsvinde i blink. Ligget vågen om natten med hjertebanken, haft for travlt til familien. Og jeg har set mange i mit netværk gå alvorligt ned med stress", siger hun.

Præstere MAX Romanen MAX handler om projektlederen Karen og SoMe-eksperten Espen, to slidere med talent for at ignorere stresssymptomer.

Efter en konflikt med sin chef flygter Karen planløst til Frankrig. Det bliver et møde med rige danskere, uhyggelige slotsgange og en drikfældig, sanseudfordrende kunstmaler.

Imens får Espen problemer i sit tjekkede freelanceliv hjemme i København. Han styrter med et brag af stress og kryber i ly i familiesommerhuset i Skagen. For ingen gider den små-arrogante familiefar, nu hvor han ikke præsterer sit MAX.

Vi styrter afsted Irene Scharbau mener, at vi styrter afsted efter status og præstation på århundreders formaninger om, at vi skal yde.

"Og vores elektroniske, grådige samfund fylder os med grænseløst arbejde og støj. Det er synd, usundt og forkert, at op mod 30.000 mennesker indlægges med stresssymptomer hvert år, og en halv million føler sig udbrændte. Vi må tale noget mere om, hvad der er et rimeligt arbejdsliv, så tilværelsen kan hænge sammen", siger forfatteren, der bor med sin familie i Vallensbæk.

Frø til forandring Via jobbet som journalist inden for både sundhed og arbejdsmarked har hun interviewet mange stressede mennesker og har også selv været tæt på stressdiagnosen. I 2017 sagde hun sit job op og arbejder nu freelance, bl.a. for Høreforeningen.

"Jeg har brugt to år på at skrive MAX i håbet om at skabe eftertanke og måske så et frø til forandring", siger Irene Scharbau, der kan findes på facebooksiden irenescharbaus.

MAX udkommer på Skriveforlaget den 20. august 2020. Også tilgængelig på bl.a. saxo.com, mobifo.com og hos boghandlere.