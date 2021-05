Ti kommuner går sammen om at kvitte smøgerne

Dagen kan bruges til et første forsøg med et liv uden tobak eller være den dag, hvor man for alvor beslutter at stoppe.

"Ved at samarbejde har vi mulighed for at have flere forskellige tilbud til borgere, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge snus. Kommunerne på Vestegnen og Sydamager er små og de ligger tæt. Derfor giver det god mening at give alle mulighed for at vælge præcis det tilbud, der passer bedst. Som følge af corona har vi udviklet nye tilbud, bl.a. digitalt rygestoptilbud og rygestop i naturen. Vi håber at se rigtig mange på vores kurser, også nogle af dem, der har holdt sig tilbage under coronakrisen", siger projektleder Helle Stuart i en pressemeddelelse.