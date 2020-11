Gert Frost, adm. direktør i Taxa 4X35 overrækker prisen til Thomas Stensig. Pressefoto

Thomas er Årets Taxachauffør: 'Når verden bliver normal skal vi til USA'

Traditionen tro kårer TAXA 4x35 den chauffør, der har udmærket sig særligt i årets løb. I år løb den 52-årige albertslunder Thomas Stensig med titlen som årets chauffør

Albertslund Posten - 19. november 2020 kl. 06:29 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Coronapandemien har sat en stopper for meget, og den har også betydet et fald i antallet af kørsler for det københavnske taxiselskab TAXA 4x35. Alligevel har Thomas Stensig fra Albertslund formået at køre mange ture som taxichauffør med høje kundeanmeldelser som følge. Og han er derfor kåret som Årets taxachauffør.

"Jeg er utrolig stolt over den flotte pris og hæder. Det betyder meget for mig at yde en god kundeservice for mine passagerer, så jeg er glad for, at de har også har givet mig så flotte kundeanmeldeler og høje ratings," siger Thomas Stensig.

"Jeg har nu kørt taxa i 18 år, og jeg kommer ikke til at stoppe foreløbigt. Jeg føler, at jeg er på et lille eventyr hver dag, når jeg kører taxa. Jeg ved aldrig, hvem jeg møder eller hvor jeg ender henne."

Sjove oplevelser Som taxachauffør oplever man tit lidt af hvert, og med 18 år bag rattet hos TAXA 4x35 er det heller ingen undtagelse for Thomas Stensig.

"Engang skulle jeg have en sidste tur i lufthavnen inden aftensmad, men så fik jeg en passager, der skulle hele vejen til Sønderjylland, så der måtte jeg fortælle, at jeg kom lidt senere hjem end forventet. Men de sjoveste oplevelser har været som taxachauffør i dramaserier som Bedrag og Borgen. Det har givet mange sjove samtaler med passagerer. Særligt et engelsk ægtepar der var vilde med Borgen," siger Thomas Stensig.

Den flotte titel som årets chauffør udløser også en pengepræmie på 50.000 kr. For nu står pengene og venter til at Thomas kan komme ud og rejse med familien.

"Jeg har altid gerne ville se USA, så vi væbner os med tålmodighed og håber, at verden snart bliver normal, så jeg kan komme ud og rejse med familien," slutter Thomas Stensig.