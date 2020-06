Send til din ven. X Artiklen: Temamøde i dag: Skal AMC blive, flytte til Stadion, eller...? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Temamøde i dag: Skal AMC blive, flytte til Stadion, eller...?

Forvaltning har fremlagt forslag om at flytte klub til Stadion. Men Konservative stiller ændringsforslag om at blive på stedet

Albertslund Posten - 09. juni 2020 kl. 14:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag tages der et afgørende skridt henimod en afklaring af hvor Albertslund Motorsports Center (AMC) skal holde til i fremtiden.

To udvalg, Børne- og Skoleudvalget og Miljø- og Byudvalget, mødes til et temamøde klokken 17 i kommunalbestyrelses-salen på rådhuset.

Det sker på baggrund af en indstilling fra forvaltningen om at flytte AMC fra sin nuværende placering til Albertslund Stadion. Efter temamødet er det planen, at de to udvalg holder hver sit møde for at nå frem til hvad den videre indstilling skal være.

Selv herefter er det ikke sikkert, at noget er afklaret. For næste trin i den kommunale proces er Økonomiudvalget og til slut kommunalbestyrelsen, der holder møde 18. juni. Her har borgmester Steen Christiansen (Soc.) tidligere i AP varslet, at der vil blive truffet en endelig beslutning, og tidligere har også børne- og skoleudvalgsformand Marianne Burchall (Soc.) lovet AMC en afklaring inden sommerferien.

Skal blive med elcross Hvad der så sker, har de politisk ansvarlige ikke villet give noget konkret bud på. Selv om forvaltningen nu har fremlagt en indstilling om en placering på Stadion, må det stadig betegnes som et åbent spørgsmål hvad der skal ske.

Fordi før dagens temamøde har Det konservative Folkeparti fremlagt et ændringforslag om at AMC skal blive på sin nuværende placering, mod at klubben benytter sig af elcross-maskiner.

Som tidligere omtalt har de Konservative ændret kurs, da partiet tidligere støttede en placering ved Stadion.

I det nye forslag fra partiet fremgår det, at "Albertslund Kommune ansøger, og går i forhandlinger med Miljøstyrelsen om at AMC forbliver i området, Hyldagerbakker, idet der køres på eldrevne maskiner og med en ekstra foranstaltning af støjdæmpning."

Videre fremgår det:

"Fordelen ved at lade AMC blive liggende er flere, vi fastholder det gode faglige tilbud for medlemmer af AMC. Vi får et "real Life" studierum for effekten af, at AMC kører på el og dermed også et billede af, de miljømæssige konsekvenser, og ikke mindst data som med god effekt kan bruges i forhandlingerne med Miljøstyrelsen."

Men hverken dette forslag eller forvaltningens indstilling ser umiddelbart ud til at kunne samle politisk flertal. Derfor kan det ikke udelukkes, at en helt tredje mulighed for placeringen af AMC kan blive bragt i spil.