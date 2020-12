Tahir Mahmoud bestod med bravour. Han er også tovholder på at starte en lektiecafé for lærlinge. Privatfoto.

Tahir strøg til tops: Fik medalje og legat Voksenlærling blev udklækket som elektriker med imponerende resultat

Albertslund Posten - 21. december 2020 kl. 10:06

hæder Skal man bestå sin svendeprøve, kan man lige så godt gøre det med manér.

Sådan er det i hvert fald for Tahir Mahmoud. Han er for nylig blevet udlært som elektriker med speciale i Brand og Sikring hos firmaet Kemp & Lauritzen.

Tahir Mahmoud præsterede så flot, at han opnåede topkarakterer i samtlige discipliner til sin svendeprøve. Derfor modtog han håndværkerfagets medalje for en særdeles veludført præstation, sammen med et legat på 10.000 kroner fra Axel Muusfeldt Fond, der ejer Kemp & Lauritzen A/S.

Tahir Mahmoud sidder i Dansk El-Forbunds uddannelsesudvalg, og har sideløbende med sin uddannelse været tovholder på at starte en lektiecafé for lærlinge på TEC Frederiksberg. Her kan de unge få sparring og støtte af ligesindede om uddannelsesforløb, svendeprøve og erhvervslivet.

Han fortæller, at han brænder særligt for de unges uddannelse og muligheder i erhvervslivet.

"Lektiecaféen er mit hjertebarn, og jeg finder en kæmpe glæde ved at lære fra mig og hjælpe de unge med at netværke og dele viden med hinanden på kryds og tværs", siger Tahir.

Han er også indstillet til at være mentor i en ny mentorordning for lærlinge i Kemp & Lauritzen. Fra firmaets side roses han for udover at være fagligt dygtig også at være meget vellidt blandt sine kolleger.

Den nyudklækkede elektriker fortsætter i virksomhedens Brand og Sikring afdeling på Roskildevej.

fdue