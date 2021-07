Tag ud og kig: Svinepytten er blevet færdig før tid

Siden foråret har det været lidt besværligt at skulle cykle gennem Birkelundparken, men nu har HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, netop fjernet hegnet og åbnet for stierne igen. Arbejdet med at skabe et regnvandsbassin, der kan klimatilpasse området er afsluttet.

"Det er vigtigt at huske, at det er et regnvandsbassin, som skal tilses af HOFORs driftspersonale, for at sikre at bassinet virker som det skal. Der er blandt andet en olieudskiller, som sørger for at olierester fra vejbanerne ikke havner i søen, og det slam, der ligger i olieudskilleren, skal suges op. Vi vil også nogle gange være nødt til at tømme bassinet for vand for at rense slam på bunden - vi forventer, at vi skal gøre det hvert 10. år, men nu må vi se, hvordan bassinet udvikler sig", forklarer projektlederen.