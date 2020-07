Tomas Espedals vandringsoptegnelser fra 2006 er efterhånden blevet en moderne kultklassiker for vejenes litterære bohemer. Foto: Pressefoto

Tag med biblioteket på sommervandring i Albertslund

Albertslund Bibliotek inviterer på litterære sommervandringer. I dag gælder vandringen den norske forfatter Tomas Espedal

Albertslund Posten - 22. juli 2020

Albertslund Bibliotek byder borgerne på litterære vandringer i Albertslund i løbet af sommerferien.

I aften - 22. juli kl. 17-19 er temaet for litteraturvandringen den norske forfatter Tomas Espedal.

Gennem historien har de store forfattere brugt rejsen og vandringen som motiv og kompas for de eksistentielle spørgsmål, som mennesketilværelsen stiller: Her har vi tid til at komme til os selv og finde os til rette i sprogets fællesskab - under åben himmel.

Biblioteket forsøger at gøre de litterære rejsende kunsten efter ved at bruge tekstens blik som en metode til at åbne landskabet op på ny.

Nummer to ud af tre Dette er den anden af tre litterære sommervandringer rundt i Albertslund.

Tomas Espedals vandringsoptegnelser fra 2006 er efterhånden blevet en moderne kultklassiker for vejenes litterære bohemer. I sin karakteristiske rå og poetiske stil tager nordmanden livtag med rejsen som romantisk drøm og brutal realitet, og vi kommer langt omkring på Europakortet - både geografisk, kulturelt og mentalt!

Det skal opleves I invitationen til aftenens vandring lyder det:

”Vi vil forsøge at indfange det særlige blik på vandringens unikke erfaringsform, som Espedal iværksætter i Gå, og gennem vor vandring vil vi på forskellig vis søge at mime de bevægelser, der åbner op for de litterære lag i landskabet og sproget, vi møder.

Vi går sammen på en udvalgt rute i og omkring Albertslund, hvor der ud fra udvalgte steder i teksten gives et indblik i Espedals litterære blik på landskabet og bevægelsen mellem den, der ser, og omgivelserne, der sætter rammen for øjet.

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål, og til slut åbnes der op for en diskussion af vores fælles oplevelser af Espedals vandringer og vor egen”.

Det praktiske Vandringen er for alle med interesse - og man behøver ikke at have læst bogen.

Biblioteksmedarbejder Simon Lund Petersen er rejsefører på dagens vandring. For at følge myndighedernes anvisninger spare på Simons stemmebånd er der max plads til 15 personer på denne vandring.

Mødested er foran indgangen til Albertslund Hovedbibliotek inden afgang.

Næste litterær vandring finder sted 19. august kl. 17-19. Her gælder det Olga Tokarczuk: Rejsende