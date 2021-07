Tag med Suspekt-Emil tilbage til Galgebakken for at finde musikken

Derefter besøger vi hans gamle klubpædagog og mentor, Peer Møllebæk, som stadig udklækker talenter i Bakkens Hjerte. Det er 30 år siden, Emil fra Suspekt startede med at gå i klub her, og vi får svaret på, hvorfor det var så fedt at gå i Bakkens Hjerte. Hvad var det - og er det stadig - som klubben kan? Uden at afsløre for meget, kan vi godt fortælle, at Peer Møllebæk får en stor del af æren for at have skabt det gode miljø og det super vækstlag for byen.