Tag i Boxen til gratis leg og sport i ferien

Boxen er et samarbejde mellem ABC og Get2Sport Albertslund, og som er støttet af Kulturministeriet. Formålet med den bemandede idrætscontainer er at give lokale børn og unge mulighed for at komme og spille, lege og dyrke andre former for socialt samvær samtidig med, at der er ansvarlige unge til stede. Der er specifikt fokus på at få en god kontakt til de forenings- og institutionsløse børn og unge.