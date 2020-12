Tag hensyn til din skraldemand - bind knude på affaldsposen

Det er ikke et lovkrav, men det er altid en god ide at binde knude på affaldsposerne med restaffald, så affaldet ikke ryger ud i affaldsbeholderen. Særligt i denne tid, er det ekstra vigtigt, da det også er med til at beskytte skraldemændene mod Corona.

"Ifølge renovationsselskaberne er vi generelt for dårlige til at slå knude på. Det betyder, at mange affaldsbeholdere har fastgroet affald både i bunden og på siderne. Derfor vil vi fra Agenda Centerets side gerne opfordre til gode knuder og renholdte affaldsbeholdere", siger Signe Landon, der samtidig lover, at hun også nok selv skal lade være med at proppe sine skraldeposer, så der kan komme en ordentlig knude på.