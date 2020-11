Tænketank tænkte ud af boksen på sin første skoledag

En tænketank på folkeskoleområdet som skal blive klogere sammen og byde ind til en ny skolestrategi for fremtidens skole i Albertslund

"Folkeskolen er vores absolut vigtigste kulturinstitution. Det er her starten til det gode liv lægges for børn og unge. Det gælder også i Albertslund".

Det siger borgmester Steen Christiansen efter det første møde i tænketanken på folkeskoleområdet. "Derfor er det også vigtigt, at vi bliver klogere sammen og på den baggrund får tænkt ud af boksen, så vi kan få en ambitiøs strategi for fremtidens folkeskole i Albertslund, der gør en reel forskel".

Kom godt i gang

Ifølge Steen Christiansen kom tænketanken godt i gang mandag aften. Det skete bl.a. med et oplæg fra Per B. Christensen, der er tidligere formand for Lærerkommissionen.