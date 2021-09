Fire, der sammen med mange andre har udvekslet ideer om fremtidens skole i Albertslund. Fra v. Steen Christiansen, Birk Arv Kannegaard, Jonas Karmann og Marianne Burchall. Foto: fdue.

Tænketank gør status: Har udviklet masser af ideer om skolen i fremtiden

Både elever, forældre, lærere og politikere har været med i en stor tænketank om fremtidens skole. Vi har talt med fire af dem

Albertslund Posten - 29. september 2021 kl. 05:30 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Hvordan skal fremtidens skole se ud i Albertslund?

Det er det man kalder et godt spørgsmål, og det er der jo nok lige så mange svar på som der er mennesker. En stor gruppe borgere, omkring 30, har været med i det man kalder en tænketank med temaet "Fremtidens skole".

Tænketanken har omfattet både elever, forældre, lærere og politikere, og den har haft til opgave at fremlægge et oplæg i form af en en række anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Baggrunden er, at til foråret skal en ny skolestrategi behandles politisk og udformes til noget mere konkret, inden en endelig beslutning forventes taget inden skolestarten i august 2022.

Så indtil videre er intet konkret fastlagt endnu. Men oplægget fra tænketanken er klar, og AP har talt med fire af dem der har været med:

Jonas Karmann, formand for skolebestyrelsen på Herstedøster Skole, Birk Arv Kannegaard, som går i 9.c. på Herstedvester Skole, samt borgmester Steen Christiansen og Marianne Burchall, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Er blevet hørt "Jeg synes det har været godt at opleve, at eleverne er blevet hørt undervejs", siger Birk Arv Kannegaard, der også er elevrådsformand på skolen.

"Det er ikke så tit, at børnene er med i sådan en proces. Hvis der har været nogle dårlige ting, så har vi kunnet snakke åbent om det."

Nogle af de ting han tog med som forslag til den nye skolestrategi var blandt andet, at der vil være mere fokus på etniske minoritetsgrupper, LGBT og seksualundervisning.

For Jonas Karmann har det været vigtigt at sikre, at visionerne også udføres i praksis:

"I den gamle skolestrategi er der sket nogle skred, noget udvanding af visionerne. Der er for langt fra tanke til handling. Der skal være noget mere ejerskab hos alle for at det lykkes. En klar, rød tråd i beslutnings-kæden er vigtig."

Det hele barn Steen Christiansen nikker til ordene:

"Nogle har nærmest glemt, hvad "Skole for alle" gik ud på. Derfor har det været vigtigt for os at involvere alle i processen", siger han.

"Det er vigtigt, at alle kan se sig selv hele vejen rundt. Så de kan se, at det giver mening at omsætte visionerne til praksis", siger Marianne Burchall.

At fokusere mere på det hele barn i den nye skolestrategi synes for alle fire at være et vigtigt element.

"Både trivsel og faglighed er vigtigt, så vi får hele, livsduelige børn. Corona har vist hvor vigtigt det er at få det hele med", siger Jonas Karmann.

Skoler er forskellige Skolestrategien skal behandles politisk og udformes mere konkret i løbet af 2022. For Marianne Burchall er det vigtigt at understrege, at også i den proces vil skolerne være involverede:

"Det er vigtigt for os, at det omsættes til praksis på den enkelte skole, så det giver mening for alle. Vi står alle skulder ved skulder, arbejder sammen og er afhængige af hinanden. Ingen af os kan komme i mål alene. Det er en lang, sej proces."

Steen Christiansen fremhæver, at strategien vil blive forankret forskelligt på de enkelte skoler.

"Fordi skolerne er forskellige, og det skal de have lov til at være."

Oplæg

Tænketanken skriver i oplægget en række anbefalinger. Blandt andet, at:

En ny skolestrategi får tid og ro til at virke. At læring og trivsel går hånd i hånd og er centrale i en ny skolestrategi. At det er centralt i en ny skole-strategi, at alle har forventninger og ambitioner på alle børns vegne. At livsduelighed er et centralt pejlemærke for børn og unge i byens skoler.