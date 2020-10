Se billedserie Mine tanker var hele tiden på de her børn, fortæller Freja Detterberg, her fra børnehjemmet i Tanzania, der satte det hele i gang. Privatfoto.

Tabte sit hjerte i Tanzania: Nu vil Freja starte eget børnehjem

"Jeg har ikke kunnet slippe de børn igen", siger 22-årig albertslunder, der er gået i gang med indsamling

Albertslund Posten - 03. oktober 2020 kl. 07:37 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Egentlig var det bare en rejse hun tog på for at prøve noget på egen hånd, at opleve en anden kultur.

Men en tur til Tanzania i januar og februar i år udviklede sig i en retning, som Freja Detterberg ikke havde forudset. Hun blev frivillig på et børnehjem, og det beskriver hun som "den bedste oplevelse jeg har givet mig selv".

"Børnene var utroligt glade og taknemlige, og folk var meget åbne og udadvendte", fortæller den 22-årige albertslunder.

"Men vi mødte også mange uheldige skæbner. Min veninde og jeg lå og græd om aftenen på værelset, over noget af det vi havde oplevet."

Nærkontakten med flere forældreløse børn brændte sig fast:

"For eksempel var der nogle, hvis forældre var døde af malaria. Fordi de ikke havde råd til et myggenet. Det virkede helt meningsløst", fortæller Freja Detterberg.

Da hun senere drog videre til Sydafrika, gjorde hun de mange oplevelser op. Da hun senere kom hjem til Danmark igen, traf hun en beslutning.

"Tryghed" "Jeg havde det meget ambivalent med at sidde der i Sydafrika og få en kold øl. Jeg kunne ikke rigtigt nyde at være der, jeg kunne ikke være i det, for mine tanker var hele tiden på de her børn. Da jeg landede i Danmark, kunne jeg ikke slippe følelsen eller tanken om de dejlige, hjertevarme børn og de mange uheldige skæbner jeg havde mødt på min vej."

Med egne ord havde Freja "tabt sit hjerte" til de forældreløse børn fra Tanzania. Hun besluttede at ville starte et børnehjem. Under navnet Usalama - som betyder "tryghed" på swahili - blev en forening stiftet i marts 2020, og det vil også blive navnet på børnehjemmet.

Foreningen er drevet af 100 procent frivilllige kræfter, og Freja forestiller sig, at Usalama bliver et lille børnehjem med 5-10 børn i det østlige Tanzania. Med et håb om at skabe et stabilt fundament for børnene, i form af bedre muligheder for uddannelse og et trygt hjem, og dermed en lysere fremtid for forældreløse børn.

Søger sponsorer Indsamlingen er gået i gang, og den har fået en flyvende start. På få dage blev 10.000 kroner indsamlet til formålet, via foreningens hjemmeside og Facebook.

"Jeg skal op på minimum 50.000 kroner. Det er nok til at tage afsted igen og dække udgifterne til etablering", siger Freja Detterberg.

Planen er at tage afsted igen i januar 2021, selvfølgelig med forbehold for diverse Corona-restriktioner. Men skal projektet helt i hus, kræver det også støtte fra sponsorer, så hun og foreningen søger med lys og lygte.

Fodbold i HIC Arbejdet med projektet Usalama er 100 procent frivilligt drevet:

"Jeg har endelig fundet noget jeg brænder for og er villig til at ligge utallige interessetimer i det - frivilligt" , siger Freja Detterberg, der til dagligt arbejder på et bosted for autister i Glostrup.

Ved siden af har hun de sidste otte år arbejdet i MusikTeatret i Albertslund.

Det er kun et par måneder siden hun flyttede fra byen, hvor skoletiden havde været på Albertslund Lilleskole. Hun har spillet fodbold 10 år i HIC, og har stadig familie og andre kontakter i Albertslund.

Man kan læse mere om projektet på www.usalama.dk, hvor det også er nævnt hvordan man på forskellige måder kan støtte det gode formål. Blandt andet ved at give et beløb på MobilePay 577 827, eller ved at blive fast medlem af foreningen, hvor man hver måned kan overføre et valgfrit beløb.

Det er nemlig både private sponsorer og erhvervs-sponsorer, som foreningen leder efter.