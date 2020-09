TV2 Vejret: Albertslund blev sandsynligvis ramt af tornado

Det oplyser TV2 Vejret, efter at have gransket vejrsituationen fredag eftermiddag og sporet af ødelæggelser i Albertslund.

"Når vi bruger ordet 'tornado', så skyldes det, at hvirvelvinden ikke dannes på samme måde som en normal, dansk skypumpe. Almindeligvis ser vi skypumper på dage med byger og relativt rolige vindforhold. Her udvikler skypumperne sig fra skyer, hvorfra der normalt ikke falder nedbør", skriver TV2 Vejret, der fortsætter:

"De kan dog også udvikle sig fra tordenbyger, der ikke roterer, men hvor der er stærk turbulens, og vindforhold kan starte dannelsen af en rotation under skyen. Herfra kan hvirvlen strækkes mod jorden, hvor den rammer som en tornado. Vejrforholdene 25. september var slet ikke oplagte til skypumper, men derimod var risikoen for en regulær - men dog lille - tornado til stede."

Et kraftigt regnvejr, der gav over 50 millimeter regn, bevægede sig op over Sjælland fra syd, og i forbindelse med det blev der - gemt i regnvejret - dannet tordenbyger. Et af disse områder med særligt kraftig regn bevægede sig henover Albertslund mellem klokken 13.20 og klokken 13.40, hvor der var skybrudsagtig regn.