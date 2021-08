Det er ikke umiddelbart nemt at gøre noget for at fjerne støjproblemerne i Albertslund Vest fra motorvejene. Arkivfoto

Svært - eller meget dyrt - at gøre noget ved motorvejsstøj i Vest

Der skal flere undersøgelser til, før politikerne kan beslutte, om man kan gøre noget for at dæmpe støj fra motorvejen gennem Egelundparken

Albertslund Posten - 10. august 2021

Når nu man kan køre jord til Hyldager Bakker og dermed lave en kombineret natur- og støjvold mod banen og motorvejen, kan man så ikke gøre det samme i Egelundsparken?

Jo, sagde kommunalbestyrelsen i Albertslund, da de sidste år vedtog budgettet for 2021. Lad os prøve.

Det blev derfor besluttet at sætte gang i en undersøgelse af mulighederne for at etablere støjvolde langs dele af motorvejene og dermed medvirke til at reducere støjgenerne. Parterne var enige om at arbejde for at realisere en sådan støjafskærmning, hvor det er muligt.

I den forbindelse er det undersøgt, om man kan fortsætte Natur- og landskabsprojekt Hyldager Bakker nord for Roskildevej i Egelundsparken - herunder også vest for Store Vejleå på arealet beliggende i Høje-Taastrup Kommune - op mod motorvejs-udfletningen Klovtofte.

Det er ikke nemt Resultatet af undersøgelsen er kommet, og det er forelagt kommunalbestyrelsen på det seneste møde.

Og som Helge Bo Jensen (Ø) sagde på mødet: "Det her viser tydeligt, de vanskeligheder der er: Støjvolden skal være meget høj eller meget tæt på Albertslund Vest. Ellers vil det ingen virkning have. Vi håber naturligvis på, at man kan finde en løsning, der kan være med til at reducere støjproblemerne i området".

Leif Pedersen (SF) sagde: "Der er jo ret meget støj fra motorvejen også her nord for Roskildevej. Det vi skal tage stilling til nu er, om vi skal fortsætte med flere undersøgelser, for at finde en måde at begrænse støjproblemerne på".

18 meter høj vold tæt på villaerne Cowi har lavet den første undersøgelse, og det konkluderes i undersøgelsen, at det vil blive uhyre vanskeligt at gennemføre en støjreduktion i Albertslund Vest, som kan finansieres ved modtagelse af jord til et evt. jordmodtagelsesanlæg nord for Roskildevej - som det er sket syd for Roskildevej.

Man kan godt dæmpe støjen.

Enten ved at lave en 18 meter høj støjvold tæt på villakvartererne i Vest. Ikke særlig rart for de albertslundere, der bor her og så vil få direkte udsyn til en høj vold.

Eller ved at sætte støjskærme tæt på motorvejen eller lave en overdækning af motorvejen. Det bliver en bekostelig affære.

Endelig kommer en stor del af støjen faktisk fra de motorvejs-områder, som grænser op til Albertslund Stadion. Her er det ikke muligt at lave støjvolde, uden at det vil skære i stadions arealer. Og støjskærme vil ikke give en tilstrækkelig støjdæmpning her.

Der er dog muligheder Cowi slutter dog med at konkludere, at der er mulighed for, at en minimum 18 meter høj støjvold tæt på motorvejen kunne være med til at dæmpe støjen.

Det kræver dog yderligere undersøgelser.

Man skal også finde ud af, om der vil kunne indgås en aftale med Høje-Taastrup Kommune (der ejer arealet), afklare særlige forhold omkring højspændingsledninger, tilkørselsforhold og geneomfanget primært i forhold til beboerne i Albertslund Vest m.m.

Det er de undersøgelser, kommunalbestyrelsen nu har sagt ja til at sætte i gang.

Grav vejen ned Og så er det jo, man kommer i tanker om, at det tidligere konservative kommunalbestyrelsesmedlem, Peder Ellegaard Larsen, for mange år siden foreslog, at motorvejen blev gravet ned.

Det forslag er dog ikke undersøgt! Og det er en helt anden historie...