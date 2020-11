Superbenzin og kærlighed

Gennem en lang og alsidig karriere som både instruktør og sangskriver, har Søren Kragh-Jacobsen skrevet sig ind i den danske kulturarv med en stribe uforglemmelige film og sange. De fleste af os kan synge med på “Kender du det?” (den med Mona), har genkendt den svære teenagekærlighed i debutfilmen Vil du se min smukke navle? eller nydt senere filmsucceser som Drengene fra Skt. Petri og Mifunes sidste sang. I efteråret 2020 er Søren Kragh-Jacobsen filmaktuel for første gang i en årrække, og samtidig udkommer biografien Superbenzin & kærlighed – en bog om Søren Kragh-Jacobsen på People’s Press. Hør bogens forfatter i samtale med Søren Kragh-Jacobsen. Nu kan man opleve Søren Kragh-Jacobsen i Albertslund onsdag d. 18. november kl. 19.

Da biblioteket har oplevet stor interesse for dette unikke arrangement, er det flyttet fra biblioteket til Forbrændingen for på sikker og forsvarlig vis at kunne have plads til et lidt større publikum.

Gratis adgang med billetbestilling via bibliotekets hjemmeside www.albertslundbibliotek.dk