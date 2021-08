Sund og glad hele livet med Lisbeth Zornig Andersen

Kan man forsinke sin aldring - ja det kan man faktisk. Måske ikke for at leve evigt, men for at få et langt og sundt liv med færre livsstilssygdomme. Men hvordan?

Det nye sorte indenfor sundhedsvidenskaben er at bremse vores aldring. Ikke for at vi skal være stramme og ungdommelige hele livet - selv om det absolut kan være en god sidegevinst - men fordi man efterhånden har forstået, at der er et stort sammenfald mellem en livsstil, der bremser og forsinker aldringen, og et sundt og langt liv uden de livsstilssygdomme, vi ellers risikerer at udvikle. Men hvordan gør vi det uden påbud, forbud og formaninger, der stresser og begrænser?