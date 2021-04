Nedlukningen lige efter påske ramte blandt andet skolerne og gymnasiet. Her fra september sidste år, hvor elever testede sig selv for Corona. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Styrelsen for Patientsikkerhed til AP: Derfor lukkede vi ned i Albertslund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Styrelsen for Patientsikkerhed til AP: Derfor lukkede vi ned i Albertslund

Vi forstår godt folk undrer sig. Men skolerne er et sted hvor vi ved at smitterisikoen er høj, siger styrelsen i et interview med AP.

Albertslund Posten - 08. april 2021 kl. 13:25 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Varslet var kort, da der blev gennemført nedlukninger i Albertslund og en række andre kommuner dagen efter påske.

Styrelsen for Patientsikkerhed lod 2. påskedag overfor blandt andet Albertslund forstå, at skoler, fritidsordninger og ungdomsuddannelser skulle lukkes ned med en dags varsel.

Det har medført en del undren og kritiske spørgsmål, og AP er gået videre til Styrelsen for Patientsikkerhed med dem. Vi har talt med overlæge og enhedschef Bente Møller, og bringer her interviewet som spørgsmål/svar.

"En forventning" "Skoler og fritidsordninger blev besluttet lukket med meget kort varsel. Mange fik det at vide på samme dag som de skulle starte, lige efter påskeferien. Kunne det ikke være blevet gjort bedre, med et ordentligt varsel?"

"Vores indsats er de akutte lukninger. Det er en forventning, at vi gør det, når det er påkrævet. Vi ser nogle tal om søndagen, og kan om mandagen se at smittetallet er over grænsen, med et incidenstal over 150. Det ligger der hvor vi skal lave de her lukninger. Sådan vil virkeligheden være."

"Lukningen gælder skoler og fritidsordninger, ikke daginstitutioner. Kan pædagoger og børn i dagtilbud ikke være lige så udsat for smitterisiko som lærere og skoleelever?"

"Vi har mange forskellige værktøjer, og daginstitutioner kan være næste skridt. Vi følger de faglige vurderinger fra Statens Serum Institut og Epidemikommissionen (en kommission nedsat af Sundhedsministeriet, red.). De går på, at det især er på skoler og i ungdomsuddannelser at smitterisikoen er høj."

"Er vurderingen, at smitterisikoen ikke er høj i daginstitutionerne?"

"Vurderingen er, at man har lidt nemmere ved i daginstitutionerne at holde sine grupper - de sociale bobler."

"Gymnasiet stod netop og skulle lukke op igen, med mange begrænsninger på. Hvad var begrundelsen for en nedlukning her?"

"Som sagt følger vi retningslinjerne fra SSI og Epidemikommissionen. Jeg kan godt forstå hvis folk undrer sig, men det er altså især på skolerne og i ungdomsuddannelserne at vi ved der nemt sker smittespredning."

"Mens gymnasiet skulle lukke ned, skulle for eksempel VUC Vestegnen ikke. Hvad er begrundelsen for forskellen her?"

"Voksenuddannelserne er ikke medtaget i de retningslinjer vi arbejder ud fra. Men det kan ikke udelukkes, at smitterisikoen også kan blive så høj her, at de bliver taget med igen."

Kommuner overtager Fra 12. april vil det være kommunerne selv, heriblant Albertslund, der får overdraget ansvaret for nedlukningerne.

Men Bente Møller lader forstå, at Styrelsen for Patientsikkerhed stadig vil være til rådighed, som rådgivende instans.

Samt at der vil være nogle retningslinjer, som kommunerne skal være underlagt.

"Hvis incidenstallet er over 200, skal kommunerne lukke ned", siger hun.