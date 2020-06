Studenter fik politikerbesøg og eksamensbeviser

"I har kæmpet, slidt og slæbt - sikkert også grædt - for at nå hertil. Stort tillykke med at i bliver den første årgang, der modtager jeres eksamensbevis her på Vestskoven Gymnasium - i en hel ny og fantastisk flot bygning. Et af Danmarks smukkeste gymnasier, som vi er så stolte over at huse i Albertslund", sagde borgmesteren.

"Kæmpe ros til jer for den måde I håndterede det - samme store ros til Trine og lærere for at skabe rammerne for at I i dag står med jeres eksamensbevis. Samtidig med at I har bidraget til at vi som samfund i dag står med en nogenlunde kontrol over coronaen".