I dag bruges bygningen til Covid-19-testcenter. Men om nogle år håber AKB at kunne åbne et aktivitetshus her. Foto: fdue.

Store planer i Hedemarken: Fra bibliotek til aktivitetshus

AKB vil over de kommende år omdanne det nu lukkede Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken til et aktivitetshus. Samtidig har kommunen planer om at flytte værested.

Albertslund Posten - 09. juni 2021 kl. 06:10 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Der nu er gået et halvt år siden Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken lukkede. Siden er et testcenter for Covid-19 rykket ind, men derudover har fremtiden været uvis. Men nu er planerne ved at blive lagt for huset.

Biblioteket og medborgercentret lukkede som led i et kommunalt sparebudget, og siden har AKB Hedemarken, der ejer bygningen, været i forhandlinger med Albertslund Kommune, der har stået som lejer, om hvad der på sigt skal ske med huset.

Intet er endeligt aftalt endnu, men AKB barsler med planer om at indrette et aktivitetshus i bygningen.

Det oplyser borgmester Steen Christiansen (Soc.), og det bekræftes af René Løfqvist, formand for AKB Hedemarken.

Hvilke aktiviteter? "Det jeg kan oplyse, er, at som det ser ud lige nu, så går vi efter at omdanne bygningen til et aktivitetshus. Det sker i forbindelse med den fysiske helhedsplan for Hedemarken", siger René Løfqvist.

"Her har vi fået nogle penge fra Landsbyggefonden, men vi har endnu ikke nok midler til at gennemføre projektet."

AKB forestiller sig, at det skal være et aktivitetshus, der er tænkt rettet til beboerne, men som alle borgere i byen kan benytte sig af.

Konkret hvilke former for aktiviteter der skal være i huset, kan René Løfqvist endnu ikke sige noget om:

"Så langt er vi slet ikke nået endnu. Vi skal lige være enige om aftalen først."

Der vil formentlig gå nogle år endnu inden huset kan stå klar, vurderer formanden. Den fysiske helhedsplan for området er sat til perioden fra 2022 til 2026, og René Løfqvist forventer, at aktivitetshuset vil kunne stå færdigt inden for den sidste halvdel af den periode.

Ikke vedtaget endnu Fra kommunens side har man samtidig planer om at flytte Ungehuset Hedemarken, der i dag er nabo til bygningen, ind i de lokaler, hvor biblioteket tidligere holdt til.

Men borgmester Steen Christiansen understreger ligesom AKB-formanden, at det hele stadig er i forhandling:

"Der er intet politisk vedtaget endnu."

Da Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken lukkede, blev de tilbud der havde været anvendt i Hedemarken, overflyttet til Albertslund Bibliotek. Oprindeligt var huset sat til lukning fra nytår, men på grund af Corona-restriktionerne blev processen fremskyndet i tre uger, så allerede 9. december 2020 var huset en saga blot.

Der har tidligere været overvejelser fremme om et Verdensmålscenter, og at Agenda Centret måske skulle flytte ind her. Men de planer blev droppet igen.