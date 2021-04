Se billedserie Byggeriet af de nye seniorboliger er i gang både på Randager og på Hjørnegrunden i Herstedvester. Foto: Go'Bolig

Stor interesse for nye seniorboliger i Albertslund

På Randager og Hjørnegårdsstræde i Herstedvester er to grupper nye seniorboliger snart klar til at tage imod byens ældre borgere.

Albertslund Posten - 07. april 2021

Der er stor interesse for seniorboliger i Albertslund. Det erfarede udlejningsselskabet Go'Bolig, efter at projekterne med de nye boliger på Randager og på Hjørnegrunden i Herstedvester blev offentliggjort i påsken.

En del af de i alt 82 seniorboliger er reserveret, lyder det fra Go'Bolig.

"Vi har siden byggeriets start oplevet en meget stor interesse for de nye seniorboliger. Vi offentliggjorde projektet lige før påske, og 38 boliger er allerede reserveret" lyder det fra Sarah Magnusson, der er marketingchef hos Go'Bolig.

Bygget på to grunde Siden borgmester Steen Christiansen i maj 2020 tog det første spadestik til de to byggerier, har der været arbejdet sideløbende på Randager og Hjørnegrunden.

De to projekter består af i alt 82 seniorboliger: 38 stk. pa Hjørnegårdsstræde og 44 stk. på Randager. Der er tale om 2- og 3-værelses rækkehuse og lejligheder i ét plan med egen terrasse eller altan. Der er fælleshus, orangeri og udendørs fællesområder.

Målgruppen er lejere over 55 år uden hjemmeboende børn. Indflytning: 15. juli på Randager og 1. august på Hjørnegårdsstræde. Lejepriser fra 8.500 kr.

Fællesskab i fokus Visionen bag projektet er ifølge Go'Bolig at skabe rammerne for et meningsfuldt seniorliv med fokus pa sociale relationer og tryghed. Boligerne pa Hjørnegårdsstræde og Randager er tiltænkt alle seniorer, der har lyst til at være en del af et fællesskabsorienteret boligområde med aktivt naboskab, lyder det i en pressemeddelelse fra Go'Bolig.

"Hvad enten det er parret pa 55 år med fuld gang i karrieren og masser af fritidsaktiviteter, eller det er pensionisten pa 85 år, der drømmer om en rolig hverdag i helt stille tempo, så er der plads til alle, der elsker en god snak med naboen over hækken. Vi er utrolig glade for, at vi med denne helt nye boligform kan hjælpe til at styrke fællesskabet hos seniorer", siger Sarah Magnusson.

Alle boliger bliver fuldstændig private med egen terrasse eller altan. Udover boligen får lejerne adgang til flere beboerinfluerede fællesområder såsom fælleshus, hvor lejerne kan samles om alt fra fællesspisning og bankoaftener til yoga eller kunstneriske aktiviteter.

Tilpasset beboernes behov Alle boligerne indeholder køkken/alrum, stue, badeværelse og ét eller to værelser. Boligerne er indrettet, så de tager hensyn til seniorernes fremtidige behov. I alle boligerne er der mulighed for kørestolsbrug med brede døråbninger, venderadius pa badeværelse og store vinduespartier.

Go'Bolig understreger dog, at seniorboligerne ikke udelukkende er for ældre med behov for pleje.

"Vi vil gerne skabe en boligform, der er attraktiv for seniorerne. Boligerne bliver for dem, der aktivt vælger fællesskabet til, så en seniorbolig skal bestemt ikke ses som en nødløsning", siger Sarah Magnusson.

Der er planlagt indflytning i seniorboligerne 15. juli og 1. august.

I april åbner Go'Bolig op for corona-tilpassede Åbent Hus-arrangementer. Interesserede kan læse mere på Go'Boligs hjemmeside.