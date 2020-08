Der er sat flere tiltag i gang for at øge trygheden i Albertslund. Foto: Oleg - stock.adobe.com

Stor indsats sat i gang for mere tryghed

Uden borgernes medvirken lykkes det ikke, lyder det fra Den Kriminalpræventive Enhed (DKE), der sætter flere nye tiltag ind

Albertslund Posten - 26. august 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen

Det skal være mere trygt at færdes i Albertslund. På mange forskellige fronter er der sat flere nye, konkrete tiltag ind.

Det sker som led i et samarbejde mellem Den Kriminalpræventive Enhed (DKE), Albertslund Kommune og borgerne.

Det sidste er vigtigt, siger Kasper Fisker fra DKE:

"Al erfaring viser, at hvis tryghedsskabende arbejde kun foregår fra myndighedernes side, virker det ikke. Borgere og boligselskaber er også nødt til at være med."

Har inkluderet unge Af notatet fremgår det blandt andet, at DKE i samarbejde med Klub Svanen har fået inkluderet en stor gruppe unge i klubtilbud.

"Der er tale om unge som ellers benytter Kanalgaden som opholdssted. Det bliver DKE's fremadrettede fokus at forsøge at få de unge til at have lyst til at komme tilbage i klubberne igen, efter at klubberne har været lukket som følge af Covid-19", lyder det i notatet.

DKE holder desuden åbne bymøder for borgerne tre gange årligt. Ved sidste bymøde i Kanalens Kvarter blev blandt andet opførsel blandt grupper, der mistænkes for hashhandel, drøftet, da den af mange opleves som et tryghedsproblem.

Der er indgået et samarbejde med nogle beboere fra området omkring Kanalgaden.

"Samarbejdet skal sikre, at vi har øje på beboernes oplevelser af hvad der fungerer godt og skidt i området", fremgår det af notatet.

Er på gaden Det fremgår videre, at under Covid-19-nedlukningen, hvor klubberne har været lukkede og flere børn og unge har været i gaderne, har der været opsøgende tryghedsskabende arbejde i dag- og aftentimer, hvor DKE, såvel som SSP-lærere og klubmedarbejdere har været på gaden for at tale med børn og unge samt orientere om spredningsrisikoen ved Covid-19.

Færdslen i Kanalgaden har fået sænket hastigheden, og der er også sat tiltag i gang med belysning og indhegning, som gerne skulle resultere i, at beboerne får mere lyst til at bevæge sig ud i området.

Af nye tiltag nævnes også flere blomsterkummer som fartreguleringer, at alle skilte foran butikkerne bliver flyttet længere ind mod butiksarealet, og at rykke bænken foran kiosken over på den modsatte side af kanalen, så de unge i stedet opfordres til at opholde sig der.

Endelig er der, som tidligere omtalt i AP, et ønske om et større borger-arrangement. Den skal være for alle, og forskellige aldersgrupper skal inddrages i konceptet og være med til at planlægge og sætte rammerne for festen.

Om indsatsen samlet set siger Kasper Fisker fra DKE:

"At skabe tryghed er meget komplekst. Der er aldrig én løsning, men flere. Og vi er nødt til at have borgerne med i løsningen."