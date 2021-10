Morten Praëm fortsætter musikken, selævom ansættelsen på Albertslund Musikskole stopper.

Stopper efter 43 fede år - men musikken fortsætter

Morten Praëm får ikke forlænget sin ansættelse på Musikskolen. Han er stoppet 1. oktober og går på pension

Albertslund Posten - 06. oktober 2021

Nogle kan huske Morten Praëm da han var med til at lave musical på Kongsholmskolen, da han gik i 1. real. Andre kan huske ham fra Vallensbæk Statsskole som del af bandet Liva.

Andre igen kan huske Morten, da han startede som elev på Musikskolen og fik en skideballe på det kontor, hvor han senere skulle blive leder og efterfølgende souschef og musikskolelærer.

De fleste af os kan nok huske Morten som aktiv del af byens musikliv. Altid alle steder med sin smittende musikglæde og store samarbejdsvilje. Som kapelmester, som pianist, som keyboardspiller i alle sammenhænge. Korarbejde. Bandsammenhænge.

Men alle kender Morten som manden bag Hjemstavnssangen/Albertslundsangen og Vestegnssangen.

Morten Praëms ansættelse på musikskolen er stoppet. Men han vil dog stadig være en aktiv del af Albertslunds musikliv, og han er snart klar med en cykelsang, og snart klar med sit helt eget album

43 fede år "Det har været 43 fede år", siger Morten. "For mig har det været en kæmpe fornøjelse at kunne arbejde med det, man brænder for og få lov til at udvikle sig og skabe muligheder med musik i en kommune, som tidligt var på forkant i landet for musik og engagement - både på borgerdelen og kommunalt".

Morten blev ansat på Albertslund Musikskole i en tid, hvor den var en mere traditionel musikskole, og han fik lejlighed til at udvikle skolen - ikke mindst sammen med nu afdøde leder Jens Sandfeldt.

"Vi ville skabe en Musikskole hvor det var cool at komme, en musikskole der for eleverne skulle være et godt sted af være og udvikle sig musikalsk også uden for undervisningstiden. Et sted hvor elever, forældre, musiklærere, administrative medarbejdere og ledelse kunne mødes i rammer, der indbyder til fællesskab. Et sted hvor undervsningsfaciliteter og lokaler opfylder de krav der må være til en moderne musikskole af Albertslund musikskoles format".

Og det lykkedes. Tiden i Kongsholmcentret var god, men desværre brændte skolen i 2009, og siden har Musikskolen levet en nomadetilværelse rundt omkring.

"Vi håbede at kunne rykke ind i det nye Vestskoven Gymnasium, og det havde været helt optimalt. Men desværre var søgningen til gymnasiet for stor, og det var ikke muligt at bygge en ekstra etage ovenpå, så vi rykkede midlertidigt ind i den gamle Sydskole i stedet", siger Morten.

Del af byens liv Musikskolen har som mål haft at være en del af byens liv, og aldrig lukke sig om sig selv.

Når Morten Praëm ser tilbage på de gode ting, han har været en del af i årenes løb, nævner han.:

"Sammen med fantastiske lærerkræfter og en velvillig kommune, at bygge en musikskole op fra næsten bunden. Modernisere skolen med nye fag og fokus på rammerne omkring koncerter. Og opleve hvordan vi langsomt voksede til at blive blandt landets bedste. Samarbejdet med klubberne som lærer. Børnefestugen, hvor musikskolen var med fra første færd. I samarbejde med musikfolk fra folkeskolen at formulere kommunens musikpolitik, som blev vedtaget af kommunalbestyrelsen og som stadig er gældende - og som forpligter et samarbejde mellem folkeskolerne og musikskolen i indskolingen. Samarbejdet med gymnasiet og i alt tre rektorer har ligget højt på listen i forsøget på at skabe et alternativ til Sct. Annæ som musikgymnasium".

"At indstille musikskolen til årets musikskolekommune - og vi blev det i 2008! - og for kommunens satsning på et stort klassisk orkester, Albertslund Symfoniorkester. At iværksætte tilvalgsfag i musik på overbygningen i folkeskolens overbygning, forestået af musikskolelærere. Samarbejdet med daginstitutionerne Baunegårdssamarbejdet, et typisk eksempel på Albertslundkultur var Next Stop turen, og blæsertraditionen på Baunegården. Samarbejdet med Forbrændingen om uddannelse af lydteknikere og lydproduktion generelt. Folkekor borgere og kommuneansatte. At have været med til at professionalisere vores koncerter og skabe spektakulære koncerter, i samarbejde med musikskolens dygtige medarbejdere og lokale aktører som MusikTeatret og Forbrændingen. Børnekoncerten som succesfuldt blev skabt af vores rytmikpædagoger. Julekoncerten, hvor vi har samarbejdet med lokale og kor fra udlandet. Venskabsbysamarbejdet. Pantomimeteatret".

"Men mest af alt undervisningen. Elevernes udvikling, glæden ved at se dem vokse i musikken. Og så er mange venskaber blevet knyttet. Arbejdet med Albertslund/Street Life Big Band som jeg var med til at starte i 1983 har været en af de helt store glæder", siger Morten.

Udfordringerne Der har været udfordringer, naturligvis:

"Der vil når man har været et sted så mange år også være ting jeg kigger tilbage på som har været udfordrende, og også drømme der brast. Der vil også være folk jeg uforvarende har trådt over tæerne, det vil jeg naturligvis undskylde for. Men udover de selvskabte udfordringer, var der store udefrakommende ting som ramte os", siger Morten og nævner: 2009 brændte Kongsholmcentret og dermed musikskolen. I 2011 afgik Jens Sandfeld, som var Mortens chef, gode ven og sparringspartner, ved døden.

Morten nævner også folkeskolereformen som en udfordring, fordi den forlængede skoletid kolliderede med musikskolens arbejde. Endelig har nye arbejdstidsregler på musikskolen været en udfordring.

Klar med ny musik 1. oktober var sidste dag som lærer på musikskolen. Men musikken stopper ikke her.

"Jeg har netop færdiggjort en cykelsang, der skal bruges til den kommunale cykelkampagne senere. Og så er jeg i gang med at lave mit eget album. Det er med egne kompositioner, og bliver færdigt i 2022, formentlig med release på Forbrændingen. Gode, gamle kolleger medvirker - og mine børn medvirker".

Morten Praëm har præget Albertslund og brandet byen gevaldigt i 43 år.

Tak for sangene spillemand og bykomponist.