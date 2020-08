Se billedserie Holger med sin guitar spillede for. Foto: Tanja Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Stop Spild deler gratis mad ud - nu med sang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stop Spild deler gratis mad ud - nu med sang

Stop Spild Lokalt Albertslund er i gang igen med faste uddelinger af gratis overskudsmad fra butikkerne

Albertslund Posten - 08. august 2020 kl. 06:48 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Madspildsforeningen Stop Spild Lokalt er tilbage med faste uddelinger af gratis overskudsmad igen.

Og torsdag indbød de for anden gang til fællessang før aftenens uddeling.

Initiativtager Estrella Acosta er glad og siger:

"Det er dejligt at synge, især når man er flere om at dele glæden ved at synge sammen. Jeg har længe gået med ideen om at holde fællessang i Stop Spild Lokalt Albertslund. Det er oplagt! Folk står i kø og venter, de hilser på hinanden, de smiler og snakker sammen. Dét er allerede en form for fællesskab. Så hvorfor ikke invitere dem til fællessang inden uddelingen? Sang skaber bro kulturelt og samler mennesker, så jeg spurgte Holger, min nabo, om han havde lyst til at spille guitar. Nu er Holger blevet en del af Stop Spild med sin guitar. Det er bare fedt!"

"Og når folk spørger: "Synger vi samme sang på torsdag?" Så bliver jeg glad fordi det lykkedes og folk har taget godt imod initiativet - og de er med til at gøre det til en succes", siger Estrella Acosta.

Herlig uddeling Og det hele kulminerede med en herlig uddeling med varer doneret af nemlig.com, Føtex

Albertslund, Ingwersen og et udvalg af Nettobutikker fra Albertslunds omegn.

Foruden en masse overskudsmad bød aftenens uddeling også på overskudsblomster.

"Vi havde fået doneret en masse lidt trætte blomster fra Netto på Kornmarksvej, fordi de havde fået friske forsyninger" fortæller Lise fra Torsdagsholdet.

Efter at have pyntet til fællessangen, blev de delt ud til glade modtagere, som kunne give dem den vand og kærlighed som de havde brug for, for at live op igen.

Vild med at være frivillig Lise er vild med at være frivillig i Stop Spild, og sætter særlig pris på sammenholdet, og muligheden for at nå ud til folk der har brug for lidt ekstra hjælp.

En anden frivillig fra Torsdagholdet har endnu fællessangen til gode, men glæder sig og siger:

"Det er endnu en ting der får Albertslund ånden til at leve. Den hvor vi er fælles om at hjælpe andre, hvor vi er stolte over hvor vi kommer fra, og er inkluderende og byder alle velkomne."

Svær coronatid Coronatiden har været svær for Stop Spild Lokalt i Albertslund, og de har i lang tid kun fokuseret på at hjælpe syge og folk i risikogruppen med mad, alene og i samarbejde med Udsatterådet i Albertslund.

"Men nu er vi igen tilbage med faste uddelinger for alle hver dag", fortæller Malene Dyrholm, formand for Stop Spild Lokalt i Albertslund.

"Vi har ændret uddelingsformen lidt og er flyttet op på 1. Sal. Det er fra den lille parkeringsplads, overfor Stationsporten 4, hvor Sundhedshuset ligger. Vi pakker kasser på forhånd, som vi topper op med kølevarer, når de uddeles, og det fungerer supergodt."

Brug for frivillige "Vi får hele tiden nye aftaler, så vi kunne godt bruge flere frivillige med bil. Lige nu trækker vi lidt for hårde veksler på dem vi har, så vi håber at se mange nye og gamle ansigter efterhånden som folk kommer tilbage fra ferie," slutter Malene Dyrholm.

Se mere i Facebookgruppen Stop Spild Lokalt (Albertslund), for åbningstider, ændringer og andre nyheder.

Hvis man har lyst til at være frivillig så skriv en mail til Stopspildlokalt.albertslund@gmail.com eller kig forbi lokalet og få en snak og en ansøgningsblanket.