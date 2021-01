Realdania har valgt at støtte et udviklingsprojekt om gårdhusenes lette facader. Luftfoto: Bo-Vest

Send til din ven. X Artiklen: Støtte til Albertslund-gårdhuse: Nu kan de lette facader renoveres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Støtte til Albertslund-gårdhuse: Nu kan de lette facader renoveres

Realdania har valgt at støtte et udviklingsprojekt om de lette facader. Det var to glade formænd, der modtog nyheden.

Albertslund Posten - 20. januar 2021 kl. 08:46 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Realdania har udvalgt gårdhusene i 4 Syd og 4 Nord som modtager af støtte i en pulje om renovering med klimamæssig fokus.

Nu skal gårdhusene i samarbejde med VA og Bo-Vest samt Tegnestuen Vandkunsten udvikle, hvordan de lette facader renoveres med øget fokus på bæredygtighed - noget der ellers var sparet væk i de endelige renoveringsprojekter på grund af økonomien.

Men med dette projekt kan Bo-Vest, rådgivere og ikke mindst byggeudvalgene, nu arbejde med både social- og klimamæssig bæredygtighed.

Tilmed er ambitionen, at arbejdet vil kunne bruges som erfaring i byggerier med lignende problematikker - ikke kun i Bo-Vest, men i hele Danmark. Det oplyser Bo-Vest i en pressemeddelelse.

Glade formænd "Det er helt fantastisk. Jeg har ikke kunnet få armene ned, efter jeg hørte det. Det er noget, der har kæmpe prioritet hos beboerne - både for dem, der bor her, og for at tiltrække nye beboere," siger beboer og formand for afdelingen 4 Nord, Lise Kaadach.

"Det er meget spændende. Mange beboere spørger jo: 'Det bliver så flot indvendigt, men hvad gør vi dog ved det udvendige?' Hvis vi får udviklet dette, vil vi også kunne vise folk, at her er godt at bo," supplerer formanden i 4 Syd, Lena Kujahn.

Her kan vi virkelig rykke Gårdhusene i 4 Syd er allerede under renovering, mens gårdhusene i 4 Nord skal renoveres derefter. Indtrykket ved det, der allerede er renoveret, er tydeligt: Hvor beboerne indvendigt får en toptunet bolig, hvor alt næsten er udskiftet, står de lette facader fra før tilbage - slidte og misfarvede.

Der har tidligere været planer om at have en klimamæssig og social bæredygtig renovering af de lette facader med i renoveringssagen, men gennem årene er de elementer røget ud af planen på grund af økonomien i de meget omkostningstunge sager.

Der er ellers noget at rykke på: Den igangværende helhedsplan bringer allerede bygningerne op fra et energimærke F til et C. Renoveringen af de ydre facader vil kunne bringe bebyggelsen op på et energimærke A-2010, hvor alle bygningsdele overholder minimumskrav til varmetab. Dette vil samlet medføre en halvering af energiforbruget i afdelingerne med en besparelse på i alt ca. 2.200 MWh årligt.

"Bæredygtighed er generelt noget, vi i Bo-Vest arbejder intenst med. Så at vi gennem Realdania nu får mulighed for at udvikle bud på facaderenovering i gårdhusene, der både har et stort klimamæssigt- og socialt bæredygtigt fokus, det er jo helt fantastisk. Jeg er meget stolt, særligt af vores beboere, der i den grad også har kæmpet for ønsket om dette," siger Byggeudviklingschef i Bo-Vest, Lærke Jul Gagner