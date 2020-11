Stjal spiritus i supermarked - og blev sendt i fængsel

Butikspersonale i Kvickly i Albertslund tilbageholdt lørdag en 22-årig mand, som var mistænkt for at have stjålet flere flasker spiritus.

Politiet sendte en patrulje til stedet, og manden blev anholdt.

Den efterfølgende efterforskning afdækkede, at han stod bag et større antal butikstyverier i bl.a. Taastrup, Ishøj, Ballerup og Søborg.

Manden blev efterfølgende fremstillet i Retten i Glostrup og her idømt en såkaldt straksdom på 40 dages fængsel samt 6 års indrejseforbud i Danmark.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i døgnrapporten.