Standset af politipatrulje: Erkendte at have taget kokain

En politipatrulje standsede lørdag kl. 22,11 en bil på Herstedøstervej. Den 21-årige fører blev test med narkometer, som slog ud og han blev anholdt og taget med på politigården for afhøring og blodprøve. Her erkendte han, at han havde taget kokain.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i døgnrapporten.

Politiet gør også opmærksom på, at det er dyrt at køre med narko i blodet.

”Ud over at man bliver frakendt kørekortet, så vil det som udgangspunkt første gang koster en netto-månedsløn og 2. gang man bliver taget, får man som udgangspunkt 10 dages fængsel”, lyder det fra politiet.