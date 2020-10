Stafetten bragt rundt til byens fællesskaber

"Det ændrer ikke ved, at det er en god idé og et godt initiativ med en fællesskabsstafet. Det er på sin plads at hylde de mange fællesskaber, som byen har og byder på - og takke alle de frivillige ildsjæle, der gør en ekstra indsats for at fællesskaberne lever".

"I Albertslund er vi kendt for stærke fællesskaber, der gør en forskel for en masse mennesker og skaber en helt særlig by. Igen; tak for jeres bidrag til det. Og med de ord vil jeg give den flotte depeche, som gode folk her i Modelværkstedet har lavet, videre til fællesskabet, som skal tage stafetten videre til Vridsløselille Fængsel, hvor næste fællesskab står klar til at føre stafetten videre ud i byen for børnene, det grønne og fællesskabet".