Inspirationen er kommet fra Fællesskabsstafetten 2019 i Slagelse, der blev arrangeret af Frivilligcenter Slagelse og Slagelse Kommune. Foto: Søren Filtenborg

Stafet skal bane vejen til byens gode fællesskaber

Frivilligcentret indkalder til møde om det nye tiltag: Fællesskabsstafetten

Albertslund Posten - 16. august 2020 kl. 07:00 Af Jørgen Brieghel

Er du del af byens bedste fællesskab? Synes du, andre skal kende til det? Vil du møde andre fede fællesskaber?

Så er Fællesskabsstafetten måske noget at se nærmere på.

Frivilligcenter Albertslund står bag det nye tiltag, og de har ladet sig inspirere af Slagelse kommune, som første gang lod en stafet gå rundt fra fællesskab til fællesskab.

"Fællesskabsstafetten blev til i Slagelse sidste år. Her blev hele Slagelse Kommune over fem dage bundet sammen via en stafet. Det blev en stor succes, og vi har derfor planer om at gøre dem kunsten efter. Idéen udspringer af et ønske om at styrke den mentale sundhed ved at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfyldt. I den nuværende situation kunne det ikke være mere aktuelt", siger Kristine B. Thomsen, Frivilligcenter Albertslund.

"Alle fællesskaber kan være med. Foreninger, klubber, fællesskaber i boligområder, private fællesskaber. Meningen er at få vist forskelligheden i kommunen og forhåbentlig få skabt samarbejder på tværs. Det kan der være stort behov for efter den store corona-nedlukning", siger Kristine B. Thomsen. "Måske er man rigtig glad for og stolt over sin fodboldklub, men man ved ikke, at der også findes en strikkeklub i byen, som fungerer

Derfor inviterer Frivilligcenter Albertslund til infomøde 26. august kl. 19-21 i Frivilligcentret, Bygangen 25 1. sal.

"Tanken bag Fællesskabsstafetten er, at det er kommunens foreninger og fællesskaber, der bestemmer stafettens rute og indhold. Det er derfor kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Under stafetten vil der være god lejlighed til at komme rundt i alle hjørner og kroge, forsamlingshuse eller idrætsklubber. Det kan f.eks. være på løbeklubbens ugentlige løbetur, at de bringer depechen videre til zumbatræning i det fri. Herfra kan depechen overleveres til veteranbilklubben, som så igen transporterer depechen videre til den lokale strikkecafé eller bridgeklubaften, hvorfra depechen kan blive din for en stund", siger Kristine B. Thomsen.

Hvad der konkret skal foregå, og hvordan det skal ske, skal diskuteres og besluttes på mødet 26. august.

Om det skal være en fysisk stafet, er ikke besluttet. Det er jo cornatid stadigvæk, så det kan meget vel ende med at være en anden form for stafet, der bringes videre.

På mødet skal også findes tovholdere for lokalområderne i Albertslund.

Fællesskabsstafetten i Albertslund skal foregå i uge 41 i forbindelse med World Mental Health Day den 10. oktober, hvor man sammen med ABC retter fokus på fællesskaber hele ugen.