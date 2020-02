Sprængning: 35-årig er løsladt igen

Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Manden er fortsat sigtet i sagen, men man har ikke vurderet at der er nok grundlag til at fremstille ham i grundlovsforhør.

Politiet har som tidligere omtalt fundet en større mængde ulovligt fyrværkeri under ransagning i Lærkens Kvarter, og man arbejder ud fra en teori om at der er tale om en form for produktion af ulovligt fyrværkeri.