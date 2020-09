Spareråd: Kend klokken inden du vasker dit tøj

I vinterhalvåret fra den 1. oktober til den 31. marts bliver strømmen igen dyrere fra kl. 17 – 20. Det gør den, fordi elselskaberne ønsker at få flyttet noget af energiforbruget til andre tidspunkter af døgnet, hvor elnettet er mindre belastet. ”Om vinteren bruger vi alle sammen rigtig meget strøm lige præcis i tidsrummet fra kl. 17 – 20”, fortæller Signe Landon fra Agenda Centeret, ”Og med en forventning om, at vores samfund i fremtiden vil blive endnu mere elektrificeret, samtidig med at vi heldigvis får endnu mere el fra vindmøller, så er det vigtigt, at vi får spredt elforbruget mere ud. Vi skal med andre ord sørge for at udnytte den vedvarende energi fra vindmøllerne døgnet rundt, lige når den bliver produceret. Alternativt skal strømmen laves på kraftværker og vi skal forstærke elnettet, fordi det skal kunne levere så meget mere strøm lige i det korte tidsrum. Det vil blive meget dyrt”.

Flyt forbruget fra de travle timer

”Så er det bedre vi flytter vores forbrug væk fra kl. 17 – 20. Vi kan selvfølgelig ikke flytte det hele, da det jo er der vi begynder at tænde lys, lave aftensmad, og sætter os foran fjernsynet. Men sådan noget som at sætte opvaskemaskinen, vaskemaskinen eller tørretumbleren i gang, eller oplade elcyklen eller elbilen, hvis man er så heldig at have sådan en, er noget vi typisk kan gøre på andre tidspunkter af døgnet. Især hvis vi ved, at vi kan spare 60 % på elprisen, ved at gøre det. Kig derfor på uret, inden du sætter en maskine i gang her hen over det kommende vinterhalvår”, lyder rådet fra Agenda Centeret.