Sparer 300.000 kr. på ældreaktiviteter og sundhed

Damgårdshave, Ældrerådet, pensionistklubber og Sundhedsrådet er blandt dem der mærker budgetbesparelsen

Albertslund Posten - 03. april 2020 kl. 06:15 Af Jørgen Brieghel

Som led i den budgetaftale for 2020, der er indgået, skal der findes besparelser på 300.000 kr. på forskellige råd, pensionistklubber og ældreaktiviteter.

Besparelsen er nu ført ud i livet. Den blev vedtaget i kommunalbestyrelsen på det seneste møde - der fandt sted inden corona-restriktionerne for alvor trådte i kraft og dermed begrænsede fysisk mødeaktivitet.

Aktivitetscentret Damgårdshaves budget skæres med 100.000 kr.

Ældrerådets budget skæres med 72.000 kr.

Pensionistklubber og foreninger i Albertslund får 50.000 kr. mindre.

Ældreakiviteterne Cykling uden Alder, Elderlearn og Folkebevægelsen mod Ensomhed, herunder Danmark Spiser Sammen skæres med 55.000 kr.

Sundhedsrådets budget skæres med 23.000 kr.

Af nød, ikke lyst Paw Østergaard Jensen (Soc.) sagde ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen:

"Det er et eksempel på, at vi er nødt til at træffe beslutninger, som vi ikke har lyst til at træffe - for at få alle ender til at mødes. Det vil garanteret gøre ondt. Men med den dialog jeg har haft med foreninger ude i byen er vi nået frem til det mindst smertelige i den mulige situation. Så jeg tror, alle aktiviteterne kan køre videre i et eller andet niveau".

Allan Høyer (DF) meddelte kort, at Dansk Folkeparti ikke kan tiltræde.

Heller ikke De konservative kunne tiltræde. Lars Gravgaard Hansen (Kons.) sagde:

"Vi kan ikke tiltræde det her. For eksempel er der ikke meget fornuft i at beskære sundhedsrådet".

"Vi kan heller ikke tiltræde", meddelte Helge Bo Jensen (Enh.) "Paw får det til at lyde som om, I er tvunget til det. Det er et valg, I har truffet i budgetforligskredsen. Jeg kan ikke få det til at hænge sammen. Vi har mange ildsjæle her, og deres muligheder for at hjælpe andre forringes".

Står ved vores ansvar Borgmester Steen Christiansen (Soc.):

"Budgetforligskredsen har fundet frem til et samlet resultat, som vi mener giver bedst mening i situationen. Vi står ved vores ansvar", sagde han.

Venstre undlod at stemme. Sofie Amalie Blomsterberg (V) havde et tip til Ældrerådet:

"Til Ældrerådet og deres blad 60+, som de gerne vil fortsætte med - dog kun tre gange om året: Lav en model, så folk kan tilmelde sig bladet i takt med, at flere bliver digitale. Det vil også være mere klimavenligt".

Herefter blev indstillingen tiltrådt, idet Enhedslisten og Dansk Folkeparti ikke kunne tiltræde, og Venstre og Konservative undlod at stemme.