Sophie har styr på filmene: Sprunget ud som producer

30-årig albertslunder har været med inde over fire af de seks nye afgangsfilm fra Den Danske Filmskole

Albertslund Posten - 17. juni 2021 kl. 07:00

En filmproducer - er det ikke sådan en fedladen mand fra Hollywood, med en stor cigar og dollars-tegn i øjnene?

Sådan vil en tyk fordom, en sjov tegneserie eller en god film måske finde på at påstå. Men virkeligheden er selvfølgelig en ganske anden.

For sådan en kan lige så godt være en ung kvinde fra Albertslund, der fyldt med kreative ideer netop er sprunget ud fra Filmskolen, som en ud af et hold afgangselever.

30-årige Sophie D'Souza har haft en meget stor finger med i de seks afgangsfilm, der netop er blevet vist frem ved premierer i København og Aarhus.

To fiktionsfilm - "Adjø" og "100 % flået kærlighed" - og to dokumentarfilm, "Mira" og "Refugium", har hun været producer på. Og hvad det så indebærer, ja, det kan hun forsikre om er meget langt fra den fordomsfulde beskrivelse fra starten af denne artikel.

Sparringspartner "Det er meget længe siden, at man har kunnet score boksen på at være producer", griner Sophie i telefonen fra Aarhus, hvor hun lige har været til premiere.

"Man kan sige det sådan, at instruktøren er den bærende, kreative kraft på en film, mens produceren tager sig af det organisatoriske og administrative. Men produceren er også sparringspartner med instruktøren, og med inde over den kreative proces, hvor det handler om at få hele holdet til at spille sammen."

Interessen for at arbejde med film begyndte allerede for Sophie, da hun gik på Birkelundskolen:

"Jeg havde nogle virkelig gode lærere, som var med på at lære os tingene på mange forskellige måder. Jeg kunne lide at fortælle historier, og jeg husker, at jeg var med til at være med i min musiklærers have, hvor vi spillede historierne for hinanden, mens vi var klædt ud."

Stærke følelser I 2017 kom Sophie D'Souza ind på Filmskolen, og hun var fra starten sikker på at det var producent-vejen hun skulle gå.

Ser man på de film hun har været med inde over, og som nu er tilængelige for et publikum, er det tydeligt, at de stærke følelser spiller en stor rolle.

"Adjø" handler om et forhold mellem mor og datter, der sættes på en hård prøve, da moderen (Stine Stengade) får at vide hun ikke har langt igen. "100 % flået kærlighed" er en dramatisk kærlighedshistorie.

"Jeg vil gerne lave noget, som folk kan se sig selv i", siger Sophie D'Souza.

"At der er nogle genkendelige følelser, så når folk går ud af biografen, tænker de at her er noget de kan kende fra deres eget forhold. Men begge film har også humor, og det er også meget vigtigt for mig."

Alle seks afgangsfilm kan fra 18. juni ses på www.dr.dk/tv, hvor de er frit tilgængelige 30 dage frem.