Sommervandring: Besat af at finde svampe

Det er en tragikomisk fortælling om forfatterens forsvundne ven, der bliver besat af at finde svampe. Samtidig fortæller den om det at være menneske, at have et sprog, at være i forbindelse med naturen - og at være "litterært nærsynet" som alternativ til nyhedsmediernes begivenhedssøgende optik.