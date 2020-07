Se billedserie Herstedvestervej skal renoveres, og der kommer busdækning, så man kan komme til stadion. Desuden kommer der lysregulering af krydset her Egelundsvej-Herstedvestervej. Foto: Jørgen Brieghel

Sommerprojekt: En udfordrende vej bliver grønnere og mere sikker

Herstedvestervej får den helt store tur. Vejens forløb ændres, udkørsler justeres, og omsider kommer der lysregulering ved Egelundsvej syd. Arbejderne begynder i løbet af sommeren

Albertslund Posten - 09. juli 2020 kl. 06:23 Af Jørgen Brieghel

En af de vejstrækninger i Albertslund, som er meget problematisk, får nu den helt store tur. Herstedvestervej skal ændres, gøres grønnere og mere sikker at færdes på.

"Vi kender endnu ikke tidsplanen for renovering af Herstedvestervej i detaljer. Entreprenøren kommer til at arbejde mange steder i kommunen og skal lige have mulighed for at planlægge de mange arbejder", siger Anders Keldorff, trafikplanlægger i Albertslund Kommune. "Vi forventer dog at arbejdet på Herstedvestervej kommer til at forløbe over perioden midten af juli til engang i det sene efterår. Kommunen vil sørge for at en mere detaljeret tidsplan bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside".

Meget at rette op på Der er meget at rette op på.

"Helt i syd - i krydset ved Roskildevej - er der problemer, som især er markante i myldretiden, når bilister kommer fra Vridsløsevej og vil svinge til venstre mod Høje Taastrup", siger Anders Keldorff.

"Lidt længere mod nord er krydset ved Egelundsvej syd. Der har været arbejdet med mange forskellige forslag til at løse problemerne med en dobbeltrettet cykel- og gangsti og dårlige oversigtsforhold."

"Langs vejen op til Vestcentret har vi udkørslerne ved 'agrene'. Her skal man passere den dobbeltrettede cykelsti, og det har givet mange farlige situationer".

"Krydset ved Egelundsvej nord: Her har der været flere uheld med fodgængere, fordi det er svært at nå at komme helt over krydset".

"Borgerne langs vejen er desuden plaget af støj", siger Anders Keldorff.

"Endelig er der krydset helt oppe ved Vestskovvej. Her har der været flere uheld. Fordi der er to venstresvingsbaner, og fordi der køres over for rødt".

Forberedelser til busser Alle disse forhold skal forbedres, og samtidig skal der gøres plads til at busbetjene Albertslund Stadion og kvarterene langs Herstedvestervej. Der skal etableres buslommer og adgangsveje langs Herstedvestervej. Hvordan busdriften kommer til at foregå, er ikke planlagt endnu. Men der er politisk enighed om, at vi vil have bussen. Det bliver formentlig linje 141, der skal forsynes både Herstedvestervej og Egelundsvej-området efter en ændret plan.

Det hele på en gang "Vi havde fra starten ønsket at tage fat på forbedringerne i etaper. Men så kom corona, og anlægsloftet blev fjernet. Det har givet mulighed for at sætte gang i anlægsprojekter her og nu. Det er jo fantastisk, at vi kan få forbedret hele vejstrækningen på en gang", siger Anders Keldorff.

Det skal der ske Fra nord til syd:

Krydset ved Vestskovvej får markeret svingbanerne, så det forhindres, at man trækker fra en bane til en anden og dermed kolliderer med bilen ved siden af.

På hele vejstrækningen ned til Roskildevej sænkes højst tilladte hastighed fra 60 til 50 km/t, hvilket er til gavn for beboerne langs Herstedvestervej.

Fra rundkørslen ned til Skallerne bliver vejbanerne snævret ind. Der kommer midterspor og bløde kurver med sideheller, der beplantes. Det går i øvrigt igen langs hele vejstrækningen mod syd.

Ved udkørslerne fra 'Agrene' bliver den vinkel, man kører ind og ud på strammet op. Det skal gøre det nemmere at orientere sig til siderne, når man som bilist 'rammer' cykelstien vinkelret.

Der etableres buslommer eller markeringer til bus i vejarealet - som vi kender det fra andre steder i kommunen.

Busstoppestederne som bliver etableret langs Herstedvestervej bliver forbundet til stisystemet, enkelte steder med fortov langs vejen.

Endelig kommer der nu lysregulering af krydset ved Egelundsvej nede ved Aldi. Her bliver desuden fodgængerovergang på Herstedvestervej.

"Vi har meget fokus på fremkommeligheden i krydset og har gjort os nogle erfaringer fra krydset ved Læhegnet, som også er et dobbelt lysreguleret kryds", siger Anders Keldorff. "Vi har fået droneoptagelser, og justeringen af det nye kryds sker, så der bliver bedst muligt flow i trafikken".

Endelig skal der arbejdes med en løsning for trafikken til Høje Taastrup i det store Roskildevej-kryds.

Lysreguleret Som sagt er det planen, at arbejderne begynder i midten af juli.

"Udgangspunktet er, at vejen bliver åben for færdsel, men muligvis lysreguleret i perioder. Man vil formentlig også benytte sig af muligheden for helt at lukke stykket fra rundkørslen i nord til krydset ved Skallerne. Her kan trafikken nemlig passere andre veje, og en lukning betyder, at arbejdet kan udføres hurtigere", siger Anders Keldorff.

Der vil naturligvis blive en del arbejder på strækningen. Arbejderne vil foregå i dagtimerne.

"Vi er sikre på, at folk bliver glade for, at de bagefter får en vej, der bliver grønnere, mere stille og mere sikker", fastslår Anders Keldorff.