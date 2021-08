Se billedserie Musik i teltet med Swuing Stew. Foto: Bo-Vest

Sommerfest i Hyldespjældet: 'Vi er ligesom en landsby'

Selv tvivlsomt sensommervejr kunne ikke ødelægge den gode stemning

Albertslund Posten - 31. august 2021 kl. 07:21 Kontakt redaktionen

Cykelringridning, papirflyvningskonkurrence, ansigtsmaling og skulpturrundvisning. Det var bare nogle af de mange aktiviteter beboerne kunne prøve, da Hyldespjældet holdt et brag af en sommerfest lørdag d. 28. august 2021.

Selv det tvivlsomme vejr kunne ikke ødelægge den gode stemning. Børn og voksne, unge og ældre var mødt op for at deltage i den festlige dag. Det var heller ikke bare en almindelig sommerfest, men fejring af Hyldespjældets 45-års jubilæum og Hyldecafeens 30-års jubilæum, som godt nok var sidste år, men på grund af pandemien først kan fejres i år.

Der var lagt et tæt pakket aktivitetsprogram for dagen. Der blev gået til den ved cykelringridningen på Harry Potter legepladsen. Fra det høje tårn blev der sendt papirfly afsted under jubel og tilråb. Senere på dagen havde man mulighed for at bygge sit eget insekthotel og på den måde være med til at fremme biodiversiteten hjemme i haven. Hyldespjældet har vedtaget en målsætning om 10 % mere natur. Derfor er en del af græsarealerne omdannet til vild natur, der er anlagt brændemure, og cykelskurene er i gang med at få grønt tag. Det er i det hele taget tydeligt, når man går rundt mellem husene, at kærlighed til natur og planter fylder meget hos mange af beboerne.

Et helt særligt fællesskab Men det helt særlige ved at bo i Hyldespjældet er alligevel fællesskabet, fortæller beboerne samstemmende.

"Vi er ligesom en landsby. Vi mangler bare gadekæret," fortæller en af beboerne, da han skal forklare, hvad det særlige ved Hyldespjældet er. En anden beboer fortæller, at det under corona virkelig kunne mærkes, at det er et helt særligt område, hvor man er opmærksomme på hinanden og hjælper, når der er brug for det. Selv oplevede hun, hvordan naboerne købte ind til hende dagligt i en periode, hvor hun ikke selv kunne gå ud.

Et af dagens helt store tilløbsstykker var kagekonkurrencen i Hyldecaféen. Her var de flotteste kager linet op til stor fornøjelse for alle deltagerne. For de mindste bød dagen også på musik med Trolle og Tormod, der underholdt i det store festtelt på Store Torv. Man kunne også besøge Hyldespjældets malerværksted, hvor der var Åbent Hus.

Administrerende direktør i Bo-Vest, Ulrik Brock Hoffmeyer, var inviteret til at holde tale om aftenen.

Ulrik Brock Hoffmeyer bemærkede, at stemningen og arkitekturen i Hyldespjældet går op i en højere enhed og gør, at vi hurtigt føler os hjemme:

"Her er grønt - det er godt for øjnene og sjælen. Her er fede legepladser - det er godt for børns udvikling. Og så er her skulptur-kultur - det er godt for hjernen og hjertet. Når man kombinerer det med dagens program, så får man et billede af et sted, som man har lyst til at kalde "hjem". Det skal fejres!"

Festen sluttede med fælles grillmiddag, musik og fest. brie