Se billedserie Findes der noget bedre end en skovtur med ens bedste ven.

Send til din ven. X Artiklen: Sommer-ridelejr er årets højdepunkt på ridecenteret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommer-ridelejr er årets højdepunkt på ridecenteret

Hør hvordan det er gået med at holde sommerlejre i Albertslund Ridecenter i en corona-tid. Indlægget er skrevet af Charlotte Hansen

Albertslund Posten - 30. august 2020 kl. 05:34 Af Charlotte Hansen, Leder af Albertslund Ridecenter Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets helt store højdepunkt for alle kommunens + andre hestepiger, er de årlige sommer ridelejre. Normalt er det kampen om de begrænsede pladser der skaber spændingen, men i år har der desværre været Corona krise, og ville der overhovedet blive nogle ridelejre i år? Gudskelov blev forsamlingsforbuddet hævet og alle sejl blev sat ind for at få stablet det hele på benene. I år har ridecentret kørt med hele tre ridelejre i ugerne 27 og 28, hvor de to første er for de mindre piger og den sidste uge er for de største af pigerne. Tilslutningen skulle vise sig at være enorm og det blev til to uger med en masse ridning og socialt samvær.

Hårdt arbejde Selvom det er hårdt arbejde at være på ridelejr er staldene fyldt med smilende og grinende piger. Alle klør de på, store som små og dagen starter med at få muget ud hos ens egen hest, hvorefter den står på ridning. En af de vigtigste ting på ridelejren, er de venskaber der opstår på kryds og på tværs og pigerne lærer at samarbejde ikke blot med hinanden, men også med hestene. Gennem de to uger er der forskellige aktiviteter, alt sammen tilpasset pigernes niveau, hvor de blandt andet laver ponygames, striglekonkurrence, teori, ride stævne, springer og selvfølgelig rider tur i vores dejlige Vestskov.

Ponygames Et stort hit hvert år er ponygames, som foregår således at pigerne opdeles i to lige store hold, hvorefter der laves to identiske forhindringsbaner på hver sin halvdel i ridehallen. Pigerne skal sammen med hesten igennem de forskellige forhindringer og alt sammen på tid. Det hold der er først færdige har vundet. I år havde pigerne være særlig kreative og forhindringerne bestod bl.a. af balanceøvelser, små spring, finde vingummier i mel og trillebør race. Der var fuld fart på alle holdene og der blevet grinet og heppet.

Masser af natur og frisk luft Findes der noget bedre end en skovtur med ens bedste ven, svaret er nej og derfor bruges dagene på skovture i den skønne Vestskov. Noget både heste og ryttere nyder til fulde. Turene i skoven er noget alle vores ryttere kan være med til, da tempoet og niveauet reguleres, så det bliver en behagelig tur for alle. Igen i år stod det på den årlige tur til hestebadesøen, hvor der blev badet for alle pengene og det var 16 meget våde tøser og heste der vendte hjemad mod ridecentret.

Trods corona stod den på masser af hygge Corona krisen har præget en stor del af den daglige gang på ridecentret de sidste mange måneder og derfor var det ekstra vigtig, at den ikke også fik lov at fjerne hyggen på ridelejrene. Så trods diverse forbehold, så forblev hyggen intakt. Ugerne har bl.a. budt på meget andet end ridning, herunder en tur i badesøen, på bakken, spilleaften, natteløb og meget mere. Alt sammen for at styrke sammenholdet mellem pigerne.

Rideprøve, ridestævne og diverse priser Hvert år afsluttes ridelejrene med rideprøve for de mindste piger, hvor de i starten af ugen har nedskrevet nogle mål for hvad de vil lære eller blive bedre til i løbet af ugen, som de bliver testet i den sidste dag. Målene for den enkelte elev laves i samarbejde med ridelæren og har til formål, at styrke rytteren og deres udvikling. Den sidste uge rider de større tøser springstævne og det er for nogen grænseoverskridende, da det kan være første gang. Men alle klaret det til bravo og med smil på læben. På hver ridelejre bliver der uddelt forskellige priser, herunder ugens fighter, bedste udvikling og årets kammerat. Herefter bliver der sagt farvel og vores søde rideskoleheste bliver sendt på en velfortjent ferie på græsfoldene ved Herstedvester.