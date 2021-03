Se billedserie Solcelle-anlægget fra Albertslund er nu på plads i Usalama. Privatfoto.

Solceller fra Albertslund hjælper: Bedre strøm til børnehjemmet

Kulturøkologisk Forening har doneret et solcelleanlæg til Usalama i Tanzania

Albertslund Posten - 04. marts 2021 Af Finn Due Larsen

Strømmen i Tanzania er ikke så stabil som herhjemme, så også på det punkt kan det at drive et børnehjem på de kanter være en udfordring.

Det ved Freja Detterberg alt om. Som tidligere omtalt er den 22-årige albertslunder i fuld gang med projektet Usalama, der handler om at skabe et hjem og en ramme for forældreløse børn i det østafrikanske land.

Et arbejde, der nu har fået støtte fra Frejas hjemby, i form af et solcelleanlæg, doneret af Kulturøkologisk Forening. Det betyder, at der nu er meget mere stabil strøm til at drive børnehjemmet.

"'En fantastisk og grøn nyhed for Usalama", skriver Freja Detterberg på hjemmets Facebook-side, og fortsætter:

"Strømmen i Tanzania kommer og går flere gange om dagen, men nu bliver det heldigvis ikke et problem. Det vil betyde at der altid vil være strøm nok til et koldt køleskab, lys til lektierne og meget mere. Et kæmpe stort tak fra alle os!"

Har doneret flere anlæg Hjælpen er kommet på plads ved, at Kulturøkologisk Forening har doneret knap 22.000 kroner til solcelleanlægget. Pengene er samlet ind ved bekæmpelse af bjørneklo i Albertslund, manuelt og uden brug af gift.

Povl Markussen fortæller om processen:

"Fra Kulturøkologisk Forenings side er historien den, at vi har rejst midler i mange år, til mikrolån, skovrejsning og solceller i Afrika. Vi tjener penge på flere måder, men først og fremmest ved bekæmpelse af bjørneklo med håndkraft og uden gift. På den ene side forbedrer vi dermed naturen og beskytter grundvandet, her hvor vi bor, og på den anden side hjælper vi afrikanske børnehjem med el, så børnene har lys til at læse lektier. I Afrika går solen jo hurtigt ned og der bliver pludselig meget mørkt, og så er elektrisk lys afgørende.

Gennem årene har vi doneret adskillige solcelleanlæg, men at det nu er en albertslunder, der har lavet et børnehjem, hvor vi kan bidrage med solceller, gør det hele lidt sjovere."