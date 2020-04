Paw Østergaard Jensen kommer med mange forslag til at undgå, at den megen alenetid også skal ende med decideret ensomhed. Arkivfoto

Socialudvalgsformand: Alenetid skal ikke ende med ensomhed

Hav øje for hinanden og ikke mindst dem i nærmiljøet, der er meget alene i disse coronatider, lyder opfordringen fra Paw Østergaard Jensen

Albertslund Posten - 01. april 2020
Af Jørgen Brieghel

Som andre steder har vi i Albertslund en del som bor alene i forskellige aldersgrupper. Det gælder både unge og ældre, men også fraskilte. Vi har også en del familier med kun en forælder. For en del af dem kan livet normalt godt være ensomt. I disse uger, hvor isolationen og tiden alene er endnu større end normalt, kan følelsen af ensomhed godt vokse.

Det optager Paw Østergaard Jensen, der er formand for social- og sundhedsudvalget.

"Jeg er bekymret for, at den øgede alenetid bliver til ensomhed. Derfor synes jeg det er vigtigt, at vi har øje for hinanden, og måske i højere grad end normalt tænker på, om der er en nabo eller en forælder til et barn på fodboldholdet, som kunne have brug for et opkald eller et besøg med den rette afstand", siger Paw Østergaard Jensen.

For ham er det også vigtigt at gøre noget for, at den mentale sundhed er intakt på trods af at meget er forandret pga. de mange forholdsregler vi skal tage for at undgå smittespredning af coronavirus. Ifølge udvalgsformanden er det en god idé at fastholde en døgnrytme, som minder om den almindelige.

Brug kulturen og det grønne "Vi bor i en by med over 60 % grønt, så der er plads til at alle kan gå en tur, løbe en tur og tage børnene med i skoven, i parken eller til Vikingebroen uden at komme for tæt på hinanden," lyder opfordringen fra Paw Østergaard Jensen på det oplagte spørgsmål: Hvad skal man få tiden til at gå med.

Og så kommer han hurtigt ind på byens kulturtilbud. Han nævner:

"Biblioteket har stadig bøger at låne og læse digitalt og film at se via Filmstriben på nettet. Musikskolen har åbent for digital undervisning, som I skrev om her i Albertslund Posten forleden. Og så er der altså heller ikke lukket for en gåtur forbi Vikingelandsbyen og Dyregården, selvom man selvfølgelig skal huske at holde afstand."

Røde Kors hjælper Udover de mange muligheder, som byen byder på, peger Paw Østergaard Jensen også på hjælpeorganisationerne, som tilbyder hjælp og selskab i den her tid, hvor meget er vendt på hovedet.

"For eksempel ved jeg, at Røde Kors er meget optaget af at hjælpe de mennesker, der på grund af den nuværende situation enten har brug for praktisk hjælp som indkøb og afhentning af medicin, eller som har behov for en snak", siger han.

Røde Kors har etableret de to tilbud: Hjælpenetværket og SnakSammen.

Hjælpenetværket hjælper med praktiske ting som indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre praktiske gøremål, så længe hjælpen kan gives uden for borgerens bopæl, og der er en frivillig der kan løfte opgaven. Lige nu har Røde Kors knap 15.000 frivillige over hele landet. Med SnakSammen kan man få et digital besøg, hvis man savner en at tale med. Man booker en tid via hjemmesiden SnakSammen.dk, hvor der sidder engagerede og dygtige frivillige klar til en snak, om alt hvad der er behov for - lige fra et godt grin til en alvorlig snak.

Man kan læse mere om Røde Kors' tilbud via kommunens hjemmeside, albertslund.dk.

Undgå stress Social- og sundhedsudvalgsformanden er klar over, at situationen kan stresse forældre, fordi de er udsat for et krydspres, de ikke er vant til med arbejde, undervisning, pasning osv.

"De forældre som føler sig presset på undervisning og pasning skal huske, at det vigtigste er at komme igennem denne krise som velfungerende familie, uanset om der er en eller to forældre. Det er vigtigt at undgå stress og dårlig stemning derhjemme. Det er vigtigt at finde den rette balance mellem arbejde, skolehjælp og fritid," siger Paw Østergaard Jensen, der også nævner at der i Albertslund ligesom i andre kommuner er nødpasning for dem, som har behov for det.

Paw Østergaard Jensen slutter af med at sende en tak til sundhedspersonalet, som tager en ekstra tørn for at passe på de, der er særligt udsatte, hvis de bliver smittet med coronavirus, bl.a. vores ældre medborgere.