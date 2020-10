Tove Jensen, formand for Agenda Centeret, lægger op til mere partnerskab, når Agenda Centeret får nyt navn.

Snart er det slut med Agenda Centeret

Agenda Centeret har haft sit navn i 25 år, men nu skal det være slut

Albertslund Posten - 01. oktober 2020

I 25 år har Agenda Centeret heddet Agenda Center, men nu vil de skifte navn til "Albertslund Verdensmål Center".

Det kræver en forklaring. Bestyrelsesformand i Agenda Centeret, Tove Jensen, forklarer navneændringen således:

"Agenda Centeret blev født ud af Agenda 21 tankegangen fra Rio-konferencen i 1992 med "Tænk globalt - handl lokalt". Den parole gælder stadig, men siden 1992 er verden blevet klogere, og FN har lagt et lag ovenpå med formuleringen af De 17 Verdensmål. De handler om at tænke meget mere på tværs. Det dur ikke kun at fokusere på enkelt elementer. Ting hænger sammen. Det er lige som med en bil. Den skal have luft i alle fire hjul. Hvis bare et hjul er fladt, påvirker det de andre og hele bilen, så den ikke kører særlig godt, uanset hvor god motoren er og hvor meget benzin, der er i tanken. Hvis noget halter, så går det ud over helheden. Sådan er det også i samfundet. Det, at tænke meget mere på tværs, er det nye i Verdensmålene. Det er det, vi skal øve os på og lære at lægge oven i".

Vægt på det tværgående Hvad det mere konkret kommer til at betyde, og hvordan albertslunderne kommer til at opleve det, forklarer Tove Jensen:

"Grundlæggende vil vi jo stadig arbejde med miljø, vand, energi, grønne områder, fællesskab og i det hele taget omstilling til bæredygtighed i Albertslund", svarer Tove Jensen. "Man vil stadig kunne genkende Agenda Centeret, i det vi gør, men vi vil lægge mere vægt på det tværgående og partnerskaber. Det er gennem samarbejder, vi skal finde løsninger. Vi vil også prøve at skabe en dybere forståelse for tingenes sammenhæng og kompleksitet. Ikke bare informere og informere, men forsøge at komme et spadestik dybere. Og så har vi jo allerede ændret vores motto til "Gør Verdensmål til Hverdagsmål". Det handler om, at vi alle skal melde os ind i den globale omstilling, der er helt nødvendig, hvis vi vil det bedste for vores børn og børnebørn. Lige nu slider vi kloden ned på deres bekostning. Det er dumt og Verdensmålene handler om, hvad vi i stedet skal gøre. Det er derfor vi hver især og i fællesskab skal "oversætte" Verdensmålene til Hverdagsmål, der hvor vi selv er, har et ansvar og kan gøre en forskel".

Vedtægterne skal ændres Da Agenda Centeret i sig selv er et lokalt Partnerskab mellem Albertslund kommune, Brugergruppen og Kulturøkologisk Forening, kan Centerets bestyrelse ikke bare selv ændre navnet. For en navneændring kræver en vedtægtsændring, og en vedtægtsændring skal forelægges de tre parter. "Den proces er vi i fuld gang med lige nu, og jeg håber og tror på, at parterne giver deres fulde opbakning til det nye navn og den nye mere moderne udgave af Centeret. Om alt går vel, hedder vi så "Albertslund Verdensmål Center" fra den 1. januar", slutter Tove Jensen.