Mette Hald Mikkelsen ser frem til at iklæde sig præstekjolen pinsedag. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Snart er det pinse: Kirken er åben igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snart er det pinse: Kirken er åben igen

Sognepræst ved Herstedøster Kirke, Mette Hald Mikkelsen fortæller, hvordan kirkelige handlinger har kunnet udføres i coronatiden

Albertslund Posten - 26. maj 2020 kl. 05:37 Af Mette Hald Mikkelsen, sognepræst Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg glæder mig til at trække i præstekjolen pinsedag, og få lov at stå ansigt til ansigt med menigheden. Det er selvfølgelig stadig med strenge restriktioner: begrænset deltagerantal, kortere gudstjenester uden altergang og kirkekaffe, meget grundig rengøring og markeringer der - ligesom i butikkerne - minder os om, at vi skal holde afstand, også i kirkens rum. Men alt dette er for, at vi kan passe på os selv og hinanden. Der kommer til at gå tid endnu, før kirkens andre aktiviteter kan åbne op, det må vi se frem til. For nu må vi blot glædes over, at kirken åbner døren, og vi kan ses igen!

Hvad gør en præst, når kirken er lukket? Jeg blev ansat i Herstedøster Kirke d. 15/2 - 2020. Det var en mindre end en måned før den dag, vi nok alle husker som den sidste normale dag indtil nu. Den 11/3 meddelte statsministeren, at hele landet lukkede ned. Det betød, at kirkerne landet over måtte dreje nøglen om og aflyse alle gudstjenester. Alle aktiviteter lige fra babysalmesang til husflidsgruppen Flittige Hænder blev aflyst. Også konfirmationerne blev med lynets hast udskudt. Selv vielser og barnedåb blev begrænset til 10 deltagere. Bisættelser og begravelser kunne få lov at gennemføres med 1 person per 4 kvadratmeter - men har man været i Herstedøster Kirke, vil man vide, at der ikke er så mange kvadratmeter at gøre godt med. Helt præcist 52,5 m2 - og den, der regner hurtigt, vil allerede vide, at det betyder et deltagerantal på max 13 personer.

Video-andagt og bamsejagt Den tid, jeg altså skulle have brugt på at lære sognebørn og kirken at kende, måtte i stedet bruges på noget andet. For hvordan holder man kirke uden at måtte være i kirken? Den gamle salmedigter Grundtvig skriver godt nok, at menigheden er de levende sten, der skal til for at bygge en kirke. Men han har ikke rigtigt givet en helt konkret opskrift for, hvordan man håndterer en krise, hvor vi helst ikke må samle os - hvor vi skal være hver for sig. Præster, medarbejdere og menighedsråd måtte lægge hovederne i blød for at vise, at vi stadig var her. Det blev flere små tiltag: Prædikener på nettet, andagtsvideoer til påske - og så deltog kirken naturligvis i den store bamsejagt - Vims gemte sig i et af vinduerne, så der i det mindste var nogen i kirken.

Indgyde håb Alle disse tiltag var i mine øjne den måde, vores lille kirke kunne være med til at indgyde håb i sognet. "Det bliver godt igen" har været sloganet i længere tid, når vi skal forklare os selv og hinanden, hvordan vi kommer igennem denne krise. For selvfølgelig er der håb - både for de ensomme, dem, der sørger og dem, der bare holder ud - og alle andre - alle er i Guds hånd.

Samtaler om sjælesorg Samtidig har der også været noget af det normale præstearbejde at se til. Vi præster står jo altid til rådighed for dem, som skulle have brug for os, til en snak om livet, om sorger, om bekymringer - eller hvad der nu rører sig.

Begravelser og bryllup på trods Og så holder folk jo ikke ligefrem op med at dø, bare fordi døren til kirken er lukket. Og det har betydet, at vi har måttet holde bisættelser og begravelser under helt særlige former. For det ligger os naturligvis meget på sinde at give folk en værdig afsked, også selvom det er begrænset, hvor mange der må være i kirken.

En enkelt vielse er det også blevet til - lille og intim - men ikke desto mindre smuk og glædelig.