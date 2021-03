I MusikTeatret kan man få foretaget en kviktest - og få et hurtigt svar. Arkivfoto

Smitten stiger: Nu bankes der på dørene hos albertslunderne

Testambassadører i gule veste vil ringe på dørene - især i Albertslund Syd - og opfordre alle til at blive testet for Covid-19

Albertslund Posten - 17. marts 2021 kl. 09:55 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Smitten stiger stadig i Albertslund, særligt i Albertslund Syd. Det skal der gøres noget ved. Det er derfor vigtigt, at så mange som muligt bliver testet så hurtigt som muligt.

Det er baggrunden for, at Albertslund Kommune har indledt et tættere samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed.

I eftermiddag og de næste dage vil testambassadører gå rundt i Albertslund, særligt i Albertslund Syd, og opfordre til at blive testet og dele informationsark ud på forskellige sprog. De vil ringe på dørene og banke på hos beboerne, så budskabet om at blive testet når ud til så mange som muligt.

Test, test, test ”Jeg vil igen gerne opfordre alle til at lade sig teste, så vi kan få inddæmmet smitten, og de der testes negative kan komme i selvisolation eller få hjælp fra kommunen til isolationsmuligheder udenfor eget hjem”, lyder opfordringen fra borgmester Steen Christiansen. ”Det er vigtigt. Vi samarbejder nu tættere med Styrelsen for Patientsikkerhed. I dag vil nogle af deres medarbejdere iført veste gå rundt i byen og ringe og banke på borgernes døre med opfordringen om at lade sig teste. På den måde kommer vi sikrest ud til flest muligt. Det har de haft held med i andre byer, så det håber vi også kan være med til at gøre en positiv forskel her. Tag godt imod dem. Sammen må vi få vendt det stigende smittetryk. Test, test, test.”

Især smitte i husstande ”Der er i høj grad er tale om husstandssmitte, og derfor er det udover test også afgørende med selvisolation – og hvis ikke det er muligt kan vi i Albertslund Kommune hjælpe med isolation udenfor eget hjem”, siger chefkonsulent, Janus Enemark Nissen, Albertslund Kommune.

Læs mere om det på www.albertslund.dk/isolation

Her kan du blive testet Der er testmuligheder to steder i Albertslund.

Kviktest i næsen uden tidsbestilling i MusikTeatret for alle over 12 år hver dag fra kl. 8-20.

PCR-test i halsen i Hedemarken mandag til fredag fra kl. 8-14, og fredag til søndag fra kl. 15-21. PCR-test er med tidsbestilling via www.coronaprover.dk for alle over 2 år. Du kan læse mere om testmulighederne på kommunens hjemmeside, www.albertslund.dk/test - også om testmuligheder i nabokommunerne.