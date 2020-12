Så er det slut. Tirsdag var sidste dag for Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Arkivfoto.

Slut med bibliotek i Hedemarken: Fremtiden uvis for bygning

Corona har fremskyndet lukningen, der oprindeligt var sat til 31. december. AKB: Vi forhandler med kommunen.

Albertslund Posten - 13. december 2020 kl. 07:30 Af Finn Due Larsen

Tirsdag var det slut. Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken havde åbent for allersidste gang.

Dagen efter, onsdag, var det som bekendt den første dag i den nedlukning der på grund af Corona-pandemien er besluttet for 38 kommuner, heriblandt Albertslund. En nedlukning, der varer til 3. januar.

Men mens Albertslund Bibliotek kan se frem til genåbning i det nye år, gælder det ikke for afdelingen i Hedemarken. Den var, som tidligere omtalt, allerede besluttet lukket ved årets udgang, 31. december, som led i budgetaftalen.

Men Corona-pandemien fik altså fremrykket datoen, så det blev tre uger tidligere end først planlagt.

Tilbud overflyttes "Det er da en trist måde at sige farvel på. Men det er der jo ikke noget at gøre ved", siger bibliotekschef Marie-Louise Fischer Hoffmann.

"Vi havde håbet at kunne lave et eller andet ud af det, med en reception eller lignende. Men det kan vi jo ikke på grund af tiderne."

Hun lader forstå, at de tilbud der har været anvendt i Hedemarken, vil blive overflyttet til Albertslund Bibliotek. Det gælder blandt andet lektiehjælpen.

Som tidligere omtalt er lukningen af Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken et led i et omfattende sparekatalog i forbindelse med bugettet for det indeværende år. Besparelser, der også har berørt Albertslund Bibliotek, med blandt andet en forkortet åbningstid.

Skal politisk vurderes Spørgsmålet er nu, hvad fremtidsudsigterne er for bygningen i Hedemarken. Leif Pedersen (SF), formand for Miljø- og Byudvalget, lader forstå at han endnu ikke kender til nogle konkrete planer.

Det er AKB Hedemarken, der ejer bygningen, og her oplyser formand René Løfqvist, at man er i forhandlinger med Albertslund Kommune om mulighederne.

"Vi har nogle forslag til hvad der kan ske med bygningen, men det skal politisk vurderes. Så jeg kan ikke sige noget sikkert endnu", siger René Løfqvist.

Der har tidligere været overvejelser fremme om et Verdensmålscenter, og at Agenda Centret måske skulle flytte ind her. Men det afviser René Løfqvist som en mulighed.